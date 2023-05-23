Обращение Макрона к Зеленскому шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Макрона из-за его слов об отстаивании интересов Украины
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пользователи Twitter остались недовольны словами французского президента Эммануэля Макрона, который поддержал визит Владимира Зеленского на саммит G7.
Как отметил лидер Франции, возможность украинского президента отстаивать интересы страны на международных встречах— полезный шаг к миру.
"Если мир — это цель, то есть много способов достичь его, кроме как посылать оружие в Украину и продолжать воевать, пока последний украинец не умрет", — едко высказался один из юзеров соцсети.
"Я не думаю, что нужно заставлять Францию платить за чужие конфликты. Деньги надо перенаправить во Францию и ее народу, чтобы улучшить их положение и минимизировать влияние инфляции на жизнь", — добавил другой.
"Вы действительно думаете, что кто-то верит в ту ложь, которую вы говорите?" — поинтересовался еще один.
"У Зеленского нет намерения закончить конфликт, прекратите поставлять ему оружие и усадите две стороны за стол переговоров", — присоединился к дискуссии комментатор.
https://1prime.ru/News/20230523/840660324.html
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