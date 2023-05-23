МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пользователи Twitter остались недовольны словами французского президента Эммануэля Макрона, который поддержал визит Владимира Зеленского на саммит G7. "Совсем стыд потеряли": британцы шокированы поведением Зеленского и G7

Как отметил лидер Франции, возможность украинского президента отстаивать интересы страны на международных встречах— полезный шаг к миру.

"Если мир — это цель, то есть много способов достичь его, кроме как посылать оружие в Украину и продолжать воевать, пока последний украинец не умрет", — едко высказался один из юзеров соцсети.

"Я не думаю, что нужно заставлять Францию платить за чужие конфликты. Деньги надо перенаправить во Францию и ее народу, чтобы улучшить их положение и минимизировать влияние инфляции на жизнь", — добавил другой.

"Вы действительно думаете, что кто-то верит в ту ложь, которую вы говорите?" — поинтересовался еще один.

"У Зеленского нет намерения закончить конфликт, прекратите поставлять ему оружие и усадите две стороны за стол переговоров", — присоединился к дискуссии комментатор.