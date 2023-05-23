МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Проблема с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам решена, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома". В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

"Проблема решена с доступом к зарубежным ресурсам", — завили в компании.

Ранее во вторник у клиентов компании возникали проблемы с доступом на некоторые иностранные интернет-ресурсы, причина — бой на одной из европейских площадок обмена трафиком. Были подключены резервные международные каналы связи.

По данным сервиса Downradar, больше всего проблем было у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.