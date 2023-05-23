"Ростелеком" решил проблему с доступом к зарубежным интернет-ресурсам
"Ростелеком" заявил, что решил проблему с доступом к зарубежным интернет-ресурсам
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Проблема с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам решена, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
"Проблема решена с доступом к зарубежным ресурсам", — завили в компании.
Ранее во вторник у клиентов компании возникали проблемы с доступом на некоторые иностранные интернет-ресурсы, причина — бой на одной из европейских площадок обмена трафиком. Были подключены резервные международные каналы связи.
По данным сервиса Downradar, больше всего проблем было у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
https://1prime.ru/News/20230523/840660525.html
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