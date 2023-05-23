МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Планы России ввести запрет на въезд польских грузовиков больно ударят по Варшаве, пишет Rzeczpospolita. Польше откажут в праве наживаться на России. Но заплатят за это другие

Как рассказал представитель польской транспортной компании Jar-Sped Еузебиуш Гаврисюк, это ограничение станет для многих предпринимателей трагедией, так как они продолжают ездить в восточном направлении.

"Хуже всего то, что россияне закроют путь в Центральную Азию", — добавил он.

Представитель еще одной компании Emkass Мариуш Кассьянюк пожаловался, что они работают по последним разрешениям на въезд в Россию, число которых сокращается с 2020 года.

В Россию, а также страны Центральной Азии, по оценке Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, поездки осуществляют менее тысяч польских компаний, а всего их около 45 тысяч.

"Мы давно не отправляли машины в саму Россию. Учитывая актуальную ситуацию, мы меняем рынки", — добавила Ева Корфанты из компании Trans-Rach.

Ранее в Госдуму внесли законопроект обращения нижней палаты парламента к правительству о принятии мер против польских перевозчиков. Одной из причин в документе указывается захват польскими властями в апреле здания школы при российском посольстве в Варшаве, что стало нарушением норм международного права.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в случае ввода запрета издержки Польши составят 8,5 миллиарда евро.