МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, устанавливающий порядок пенсионного обеспечения россиян, которые являются военными пенсионерами и постоянно проживают в новых регионах России. Как рассчитать размер пенсии в 2023 году: формула, пример, что такое ИПК

"Проект федерального закона направлен на установление порядка реализации права граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Во втором чтении был одобрен ряд поправок: так, закон устанавливает порядок пенсионного обеспечения для людей, проходивших военную службу в воинских и других формированиях Донецкой Народной Республики после 7 апреля 2014 года включительно или Луганской Народной Республики после 27 апреля 2014 года включительно, Запорожской области или Херсонской области после 24 февраля 2022 года включительно и уволенных с такой службы, и членов их семей.

При обращении за назначением выплат документы об установлении инвалидности, выданные на территории Украины, принимаются, если их выдали не позднее 30 сентября 2022 года.

Инициатива также предусматривает, что при отсутствии у граждан документов, необходимых для назначения пенсии, в связи с их утратой в ходе спецоперации или при невозможности предоставления документов, пенсия назначается по заявлению гражданина на основании решения комиссии.

При этом нормы законопроекта не будут распространяться на лиц, проходивших военную службу с 11 мая 2014 года в составе подразделений Национальной гвардии Украины, в Службе безопасности Украины и в составе вооруженных сил Украины, за исключением тех, кто добровольно вступили в состав воинских формирований ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

При пенсии периоды военной службы, учитываемые при назначении выплат в связи с прохождением гражданином военной службы в соответствии с законодательством СССР, законодательством Российской Федерации, не будут пересматриваться.

Для реализации данной инициативы потребуется 14,11 миллиарда рублей ежегодно.