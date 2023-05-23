Власти Украины сообщили о получении нового транша финансовой помощи от ЕС
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев получил транш финансовой помощи от ЕС на 1,5 миллиарда евро
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 1,5 миллиарда евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.
"Украина получила четвертый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи объемом 18 миллиардов евро от Европейского союза", — написал Шмыгаль в Twitter, поблагодарив главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и исполнительного заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
Как отметил Шмыгаль, Евросоюз предоставил Киеву 14,7 миллиарда евро макрофинансовой помощи с начала специальной военной операции на Украине.
https://1prime.ru/News/20230523/840661935.html
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