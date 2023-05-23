МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Киев получил новый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 1,5 миллиарда евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Медведев предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что Еврокомиссия перевела Украине четвертый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

"Украина получила четвертый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи объемом 18 миллиардов евро от Европейского союза", — написал Шмыгаль в Twitter, поблагодарив главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и исполнительного заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Как отметил Шмыгаль, Евросоюз предоставил Киеву 14,7 миллиарда евро макрофинансовой помощи с начала специальной военной операции на Украине.