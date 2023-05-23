СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — ПРАЙМ. В Крыму запустили производство аналогов напитков Coca-Cola и Pepsi, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Аква-Крым" Хасан Расоян. Россияне стали покупать меньше пива и пивных напитков

"После ухода компаний Coca-Cola и Pepsi из России мы решили запустить производство аналогов, но с усовершенствованной рецептурой. В наших напитках нет никаких химических добавок и искусственных заменителей сахара, только натуральные компоненты. Получились напитки достаточно хорошего качества", — сказал Расоян.

По его словам, крымские аналоги называются "Cola-Cola" и "Pepsi ko". Находится производство в селе Грушевка под Судаком.

"Пока наша продукция представлена на крымском рынке, а также в Херсонской и Запорожской областях", — сказал гендиректор.