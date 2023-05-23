ЖЕНЕВА, 23 мая — ПРАЙМ. Комитет по правовым вопросам Сената Швейцарии выступил против создания целевой группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Белоруссии, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского парламента. Аналитик рассказал, в каком случае Россия национализирует активы Швейцарии

"Комитет по правовым вопросам Совета кантонов (малая палата парламента Швейцарии — ред.) не видит необходимости в принятии организационных мер в сфере применения санкций, связанных с ситуацией на Украине. 9 голосами против 3 она предлагает своему совету отклонить два предложения на этот счет", — сказано в документе.

Пресс-служба добавляет, что члены комитета приняли к сведению тот факт, что Федеральный совет недавно одобрил создание 10 дополнительных рабочих мест в SECO (орган, ответственном за применение санкций — ред.), а также отметили, что как межведомственное сотрудничество в рамках федеральной администрации, так и сотрудничество с иностранными службами работает хорошо.

Отклоненное предложение швейцарских депутатов предлагало в кратчайшие сроки создать целевую группу для выполнения международных санкций, введенных против России и Беларуси в связи с конфликтом на Украине, и заблокировать, до окончательного выяснения, активы, принадлежащие в Швейцарии богатым российским и белорусским гражданам, включенным в список лиц, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине.

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.