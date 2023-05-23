МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. В Европарламенте хотят сократить в два раза пенсионные выплаты бывшим депутатам, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по экономической безопасности

"Наиболее высокопоставленные законодатели ЕС, ответственные за финансы института, согласились сократить выплаты бенефициарам на 50%, повысить допустимый возраст (получателей) с 65 до 67, заморозить ежегодное увеличение выплат, связанное с инфляцией, и предложить большему количеству бенефициаров принять… разовое предложение отказаться от участия в схеме", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что более 900 людей, в том числе ряд нынешних еврокомиссаров, получают тысячи евро в месяц из этого пенсионного фонда, но к началу 2025 года у него могут закончиться средства.

Согласно газете, уменьшение размера выплат позволит фонду просуществовать до 2027 года, а также снизит нагрузку на налогоплательщиков. Однако окончательное решение будет принято позже.