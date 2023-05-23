СМИ: в Европарламенте хотят сократить пенсионные выплаты бывшим депутатам
Politico: в Европарламенте хотят в два раза сократить пенсионные выплаты бывшим депутатам
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. В Европарламенте хотят сократить в два раза пенсионные выплаты бывшим депутатам, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Наиболее высокопоставленные законодатели ЕС, ответственные за финансы института, согласились сократить выплаты бенефициарам на 50%, повысить допустимый возраст (получателей) с 65 до 67, заморозить ежегодное увеличение выплат, связанное с инфляцией, и предложить большему количеству бенефициаров принять… разовое предложение отказаться от участия в схеме", — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что более 900 людей, в том числе ряд нынешних еврокомиссаров, получают тысячи евро в месяц из этого пенсионного фонда, но к началу 2025 года у него могут закончиться средства.
Согласно газете, уменьшение размера выплат позволит фонду просуществовать до 2027 года, а также снизит нагрузку на налогоплательщиков. Однако окончательное решение будет принято позже.
https://1prime.ru/News/20230523/840663995.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.