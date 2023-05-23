МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью RT заявил, что аргументы США о непричастности к атаке на газопроводы "Северный поток" выглядят "довольно несерьезно", однако разговор о доказательствах еще не завершился. В Германии оценили версию об украинском следе в ЧП на "Северных потоках"

Так Медведев ответил на вопрос о том, должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв газопроводов.

Он также добавил, что США должны компенсировать "не только этот ущерб", но и восстановление Артемовска, Мариуполя и других городов новых регионов России. При этом, на уточняющий вопрос о "Северных потоках" зампред российского Совбеза ответил, что разбирательства о том, причастны ли США к подрыву, еще не завершены.

"Пусть (США – Прим. ред.) возвращают средства, или, как минимум, наделяют средствами, для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", — сказал Медведев.

"Там еще можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс еще не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьезно", — добавил он.

Ранее, 26 сентября 2022 года сразу на двух российских газопроводах — "Северный поток" и "Северный поток-2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, Генеральная прокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Позднее, 8 февраля этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке специалистов из Норвегии.