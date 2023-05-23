МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В Польше зафиксировали снижение роста в 25 отраслях экономики из 34, это больше, чем ожидали аналитики, пишет WNP. Польше откажут в праве наживаться на России. Но заплатят за это другие

Как сообщило Главное статистическое управление страны, промышленное производство в республике сократилось с начала года на 6,4 процента из расчета год к году, а по сравнению с 2022 годом — на 14,8 процента. Эксперты предполагали, что производство снизится на 3,5 процента и 12,4 процента, соответственно.

Согласно официальным данным, падение производства зафиксировали в апреле в 25 из 34 отраслей. Также снизились объемы реализованной продукции из дерева (на 23 процента), химических веществ (19,8 процента), металлов (16,6 процента) а также мебели (15,6 процента). Сокращения есть и в сфере производства электроэнергии и снабжения газом, паром и горячей водой (14,3 процента).

Цены на промпродукцию, как уточнило издание, в апреле выросли на 6,8 процента (год к году), а в месячном выражении уменьшились на 0,7 процента.