Вложения в акции — это один из способов получать пассивный доход физическим лицам. Как начать инвестировать — какие российские биржи торгуют ценными бумагами, способы покупки (онлайн через брокерские компании, в банках, напрямую у эмитента), советы экспертов, как частному лицу на фондовом рынке получить выгоду и не уйти в минус — в материале агентства "Прайм". Дивидендные истории

Покупка акций физическим лицом

Акция — ценная бумага, подтверждающая, что ее обладателю принадлежит доля какой-либо компании. Такими финансовыми инструментами могут владеть как юридические, так и физические лица. Как только гражданин покупает акции — он становится акционером, и чем больше количество таких бумаг, тем значительнее его возможный доход.

Прибыль от акций можно получить двумя способами: от дивидендов, которые распределяются компанией в виде процента от прибыли и выплачиваются один раз в год или чаще (зависит от политики фирмы) и от продажи акций, играя на изменении их стоимости.

Зачем нужно покупать акции

По словам Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, инвесторы обычно покупают акции на длительную перспективу и стараются одной долгосрочной сделкой закрыть прибыль сразу в 10-40%, зачастую получая при этом еще и дивиденды, а спекулянты предпочитают краткосрочные сделки в 1-3 дня с небольшим доходом в 1-5%.

Где можно купить акции

Физическое лицо может приобрести акции у эмитента, на фондовой бирже, в банке, у частных инвесторов или компаний.

Банк

Большинство крупных российских банков предоставляют своим клиентам возможность приобрести акции через мобильное приложение, для этого нужно открыть брокерский счет и пополнить его. Физлица в апреле купили акций на Мосбирже больше, чем продали

"Частные инвесторы могут купить акции в банке, но там будет представлен небольшой ассортимент. Обычно банки продают ценные бумаги наиболее крупных и надежных компаний, которые называют "голубыми фишками". Также часто в банках предлагают купить долю в паевых инвестиционных фондах (пай), в которых уже собрано определенное количество акций и/или облигаций", — рассказывает Владимир Чернов.

Биржа

В России есть две крупные биржи, на которых торгуются ценные бумаги, — Московская и Санкт-Петербургская. Первая больше ориентирована на внутренний рынок, вторая, помимо прочего, даёт доступ к эмитентам иностранных торговых площадок. Например, через СПб Биржу можно покупать ценные бумаги китайских компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже, отмечает Максим Фёдоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle.

Но напрямую физическому лицу выйти на фондовую биржу нельзя, это могут делать только брокеры. По словам эксперта, брокерские компании являются посредниками — дают инвесторам доступ к торговым площадкам, на которых можно купить ценные бумаги или производные от них инструменты, фонды.

"Наиболее распространенный, простой и выгодный способ покупки акций — через брокерскую компанию, так как там обычно представлен весь ассортимент ценных бумаг, а также потому, что брокер автоматически высчитывает и отчисляет за клиента все налоговые сборы. Но здесь речь идет о российских брокерах и акциях российских эмитентов, за прибыль на иностранных фондовых площадках инвестор должен самостоятельно рассчитывать и подавать налоговую декларацию", — объясняет Владимир Чернов.

Частные инвесторы и компании

Частные инвесторы обычно размещают свои предложения на специальных ресурсах в Интернете, а фирмы — на своем сайте. В этом случае сделка оформляется с помощью заключения договора с привлечением регистратора и нотариуса.

По словам Владимира Чернова, покупка у частных инвесторов несет в себе увеличенные риски того, что акции будут приобретены по внебиржевым, то есть по завышенным ценам.

"При покупке акций через доверительного управляющего у него обязательна должна быть лицензия Банка России на работу с частными инвесторами", — предупреждает эксперт.

Эмитент

При покупке акций напрямую у выпустившей их организации физлицу за все риски придется отвечать самостоятельно.

"Покупка акций напрямую у эмитента возможна лишь при подаче соответствующей заявки в момент первичного размещения акций компании на бирже, то есть в момент проведения IPO. В таких случаях появляется шанс быстро и много заработать, так как многие компании после IPO прибавляют десятки процентов стоимости в первые же месяцы. Но также есть вероятность и сильно уйти в минус, так как немалая часть эмитентов после первичного размещения на бирже теряет в своей стоимости, но из-за периода Lock up держатель этих бумаг не может их продать. Обычно такой период вводится на 1-2 месяца после проведения IPO и все это время инвестор может только наблюдать за изменением стоимости его ценных бумаг", — рассказывает Владимир Чернов.

Как купить акции физическому лицу

Для покупки акций физлицу необходимо зарегистрировать свой брокерский счет в банке или брокерской компании, предоставив необходимые документы. Далее на этот счет необходимо перевести минимальную денежную сумму, после чего можно выбирать акции для покупки.

Выбор брокера

Прежде, чем начать инвестировать в ценные бумаги, нужно выбрать брокера. Это может быть как управляющая компания — дочерняя структура в более крупной финансовой группе, так и организация, которая является узкоспециализированным игроком, концентрируется только на инвестициях. Как правило, у первых громкие имена и крупные обороты, у вторых — интересные предложения, позволяющие им конкурировать с топовыми игроками. Конкретный выбор будет зависеть от того, что именно инвестор ищет на фондовом рынке, какие именно предложения могут его заинтересовать. На пороге новой лихорадки

"Два момента, которые нужно учесть, выбирая брокера. Первый — проверить, есть ли у него действующие лицензии Банка России. Как правило, это не один документ, а несколько: на дилерскую деятельность, на брокерские услуги, на депозитарную работу, на управление ценными бумагами. Обычно сканы лицензий можно найти на сайте компании в разделе "раскрытие информации". Второй — сравнить комиссии хотя бы нескольких лицензированных участников рынка, чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант. Если интересует именно работа с акциями, то уточните все возможные платежи, которые сопутствуют операции с данным классом ценных бумаг", — советует Максим Федоров.

"Стоит повышенное внимание обратить на устойчивость компании. Ведь средства, которые инвестор разместит на своем брокерском счете, в отличие от денег в банке, не застрахованы. Возможно, стоит рассмотреть возможность открытия двух счетов в разных компаниях и распределить средства, направляемые на инвестирование, между ними. С одной стороны, это позволит защитить часть денег, если что-то случится с брокером. С другой, в случае технических проблем у одного из брокеров, у инвестора будет возможность совершать операции у другого. Далее стоит обратить внимание на удобство торгового терминала и мобильного приложения, предоставляемых компанией-брокером и на комиссии, которые взимает брокер за совершение операций и за обслуживание счета. Также важным фактором может стать спектр бирж, доступ к которым предоставляет компания, и удобство пополнения/снятия средств со счета", — отмечает Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.

Выбор типа счета

Инвестор может выбрать тип счета — стандартный брокерский или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

"Стандартный брокерский счёт в России можно открыть у любой лицензированной компании. И не один, их может быть несколько. Для этого нужно обратиться в соответствующее представительство лично или заполнить заявку онлайн. Но я бы посоветовал начинающим инвесторам присмотреться к такому инструменту как ИИС. Заведенные на него деньги также можно тратить на покупку ценных бумаг — акций и облигаций, но по нему еще существует дополнительный бонус: возможность оформить налоговый вычет. Правда, есть ограничение: чтобы сохранить фискальные привилегии, нужно не выводить средства в течение трех лет. Сейчас действуют ИИС двух типов. По первому можно возвращать по 13% ежегодно с сумм, заводимых на счёт, но максимально — 52 тысячи рублей в год. По второму не облагается налогом доход от инвестиционной деятельности. Первый идеально подходит для начинающих инвесторов с небольшими суммами и белой зарплатой", — советует Илья Мерзляков, руководитель отдела продаж АM Capital.

Открытие счета

Сделать это можно в офисе посредника или онлайн. В первом случае сотрудники компании помогут совершить все операции, во втором — можно сэкономить время. В России запретят торговлю акциями недружественных оборонных компаний

"Пакет документов в обоих случаях будет идентичен: паспорт, ИНН, СНИЛС — они необходимы для заполнения разделов с личной информацией в договоре на брокерское обслуживание. С учетом цифровизации сейчас более востребован второй вариант — дистанционный. Тут есть нюанс, который нужно учесть: если заявка подана в нерабочее биржевое время, то счёт заработает только тогда, когда торговая площадка откроется, не раньше", — рассказывает Илья Мерзляков.

Установка торгового терминала

Для торговли акциями брокеры предлагают различные варианты программ для смартфонов. Такие приложения позволяют вкладывать деньги в ценные бумаги за несколько минут, а также отслеживать биржевые данные в реальном времени.

"Многие брокеры сейчас имеют торговые терминалы и помогают своим клиентам установить их. Обычно это стандартизированные решения вроде торговой платформы QUIK. Хотя стилистические оформления терминалов могут варьироваться, но по сути функционал у них у всех одинаковый — доступ к торгуемым на фондовом рынке активам, их мониторинг, опция по покупке и продаже", — говорит Максим Федоров.

Пополнение счета

Существует несколько способов пополнения брокерского счета:

через СБП (без комиссии) с любого счета;

с банковской карты любого банка (возможна комиссия);

по реквизитам (их можно увидеть в личном кабинете или запросить у брокера);

со счета в банке, с которым работает брокер;

наличными в офисе брокера;

перевести с одного счета на другой (например, если открыто несколько счетов у одного брокера).

Об особенностях пополнения и условиях стоит узнать у брокера. Чаще всего сумма поступает практически мгновенно.

Выбор момента для покупки

Предсказать заранее наиболее подходящий момент невозможно, инвестор должен решать этот вопрос самостоятельно. Эксперты советуют разработать собственную инвестиционную стратегию и принимать решения исходя из нее. В России назвали компании-фавориты для внешнего управления

"Для покупки различных инструментов, торгуемых на фондовом рынке, необходимо изучить их специфику, а также выставление различных приказов, таких как покупка/продажа по конкретной цене или "по рынку", стоп-лосс (стоп-маркет/стоп-лимит) и тейк-профит. Это позволит избежать дополнительных потерь, которые могут возникнуть из-за неправильного выставления приказа, что приведет к покупке/продаже активов по менее привлекательным ценам", — советует Богдан Зварич.

"Что касается решения по покупке или продаже ценных бумаг, то здесь можно выделить два основных инструмента выбора — фундаментальный и технический анализ. Второй больше подходит трейдерам. Если же мы говорим об инвестициях, которые характеризуются средне- и долгосрочным вложением денежных средств, то лучше опираться на фундаментальные показатели компаний, которые рано или поздно отразятся в цене ее акций. И здесь возникает еще один критерий при выборе компании, предоставляющей брокерское обслуживание, — качество аналитической поддержки клиентов. При этом многие инвестиционные компании и банки выкладывают свои рекомендации и оценки ситуации на рынке в открытый доступ, что позволяет в Интернете найти ленты, содержащие актуальные аналитические обзоры, оценки экономической ситуации в России и мире, рекомендации по российским и зарубежным акциям и облигациям, валютам и сырью от ведущих брокерских компаний и банков. В результате, опираясь на представленные рекомендации, можно сформировать консенсус-прогноз от профучастников рынка и, опираясь на него, формировать свой инвестиционный портфель, выбирая какие акции покупать, а какие не стоит включать в портфель", — объясняет эксперт.

Покупка акций

Прежде, чем покупать конкретные акции, эксперты советуют определиться со стратегией, приемлемым уровнем риска и ориентировочной доходностью. Индекс FTSE 100 поднимается в начале торгов вторника

"Начинающему инвестору стоит присмотреться к акциям так называемых "голубых фишек" — наиболее крупных и устойчивых российских компаний. Однако не нужно забывать, что даже вложения в надежные компании не всегда бывают доходными, многое зависит от рыночной конъюнктуры, корпоративных событий и ряда факторов, предсказать которые невозможно. Именно поэтому инвестиции в акции — это всегда риск, хотя и доходность у грамотно составленного портфеля может быть достаточно высокой", — говорит Максим Федоров.

Сам процесс покупки прост: через торговое приложение подается заявка на ценную бумагу, выбирается вид транзакции (покупка/продажа), количество и подтверждается ввод.

Продажа акций

Акции можно продавать через торговый терминал, в этом случае не требуется прямого взаимодействия с покупателем. Деньги от сделки появятся на счете брокера, получить их можно на свой счет, банковскую карту или в офисе брокера через кассу. В том случае, если продажа происходит без использования брокерских услуг, необходимо составить договор купли-продажи и обратиться к регистратору или держателю реестра (эмитенту).

Управление портфелем

Акции торгуются на бирже как по отдельности, так в виде лотов, объединяющих, например, 1000 ценных бумаг одной компании. Их стоимость может варьироваться от нескольких рублей до нескольких тысяч долларов — всё зависит от эмитента, их выпустившего. Кроме того, существуют различные фонды, объединяющие акции разных компаний по какому-либо принципу, можно инвестировать не в саму ценную бумагу, а в пай такого ПИФа. Индекс Nikkei снизился с восьмимесячного максимума в пятницу

"В таком многообразии предложений легко растеряться, поэтому я бы рекомендовал доверить работу с инвестициями профессиональному управляющему или, по крайней мере, не начинать с крупных сумм. Если всё же инвестируете самостоятельно, то хотя бы воздержитесь от спекуляций — попытке краткосрочно заработать на изменении цены акции. Лучше соберите консервативный долгосрочный портфель из компаний, которые регулярно платят дивиденды. ИИС + дивдоходность крупных игроков = отличный вариант для начала инвестиций в акции", — советует Илья Мерзляков.

Богдан Зварич отмечает, что при формировании портфеля стоит помнить о диверсификации.

"Первая ступень — диверсификация по активам. Она зависит от вашего риск-профиля — чем меньше вы готовы рисковать своими активами, тем больше консервативных инструментов, таких как надежные облигации, должен содержать ваш портфель. Чем большим вы готовы рискнуть, тем большую долю в портфеле могут занимать рисковые инструменты, такие как акции. Плюс к этому даже внутри одного класса активов лучше проводить диверсификацию — не надо вкладывать все средства в облигации или акции одного сектора и одной компании в рамках сектора. Стоит вкладывать средства в различные сектора и выбирать несколько компаний. Это позволит снизить негативное влияние специфических рисков на результаты инвестирования", — уточняет эксперт. Котировки золота упали на фоне повышения фондового рынка

Советы экспертов

"В текущих реалиях инвестору следует обратить внимание на рынок внебиржевых инструментов и финансировании компаний из реального сектора экономики Российской Федерации. Сегодня вложения в предприятия до выхода их на публичные торги на бирже видятся мне наиболее перспективными и эффективными. Основная причина — такие компании, как правило, находятся в стадии роста, хорошо адаптировались к нынешним внешним условиям, нашли способы не только сохранить свои рыночные позиции, но и понимают перспективу масштабирования бизнеса. Это значит, что при достижении поставленных стратегических целей и выходе на биржу, такой бизнес ждет переоценка и кратный рост стоимости их ценных бумаг в среднесрочной перспективе. Найти такие "бриллианты" можно на лицензированных ЦБ инвестиционных платформах, которые проводят качественный андеррайтинг бизнеса и позволяют юридически безопасно в режиме онлайн провести сделку по покупке акций этих предприятий. Неотъемлемым преимуществом такого вида инвестиций является минимальный порог входа (от 10 000 руб.) и возможность диверсифицировать свои вложения по большому количеству компаний и различных параметров. Это значительно снижает риски и увеличивает вероятность заработать существенно больше, чем на фондовом рынке", — рекомендует Роман Павлович, директор по продукту Bizmall.