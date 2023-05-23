ООН, 23 мая – ПРАЙМ. Китай поддерживает сбалансированную, всестороннюю и эффективную реализацию черноморской зерновой инициативы, включая экспорт Россией продовольствия и удобрений, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Генсек ООН рассказал о ходе переговоров по "зерновой сделке"

"Мы поддерживаем сбалансированную, полноценную и эффективную реализацию черноморской зерновой инициативы и меморандум об экспорте российского продовольствия и удобрений", — сообщил он на заседании Совбеза ООН во вторник.

Представитель Китая также отметил, что Пекин выступает против использования экономического развития в качестве оружия, введения односторонних санкций и создания перебоев в международных цепях поставок, нацеленных на нанесение ущерба компаниям и влияния на инфраструктуру.

Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ — ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.