МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Правозащитники на фоне скандала с Wildberries создали горячую линию для предпринимателей, работающих с маркетплейсами, сообщил РИА Новости председатель ОНК Москвы Георгий Волков. Вице-спикер Госдумы анонсировал слушания по Wildberries

Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов. Недовольные юрлица скандировали "Верните наши деньги" и "Бакальчук", за происходящим наблюдала полиция.

По слова Волкова, в последнее время значительно увеличилось количество обращений представителей малого и среднего бизнеса и отдельных граждан, занятых в дистанционной торговле, по вопросам соблюдения их прав и законных интересов при взаимодействии с крупными площадками маркетплейсов.

"На основании этого по инициативе президента Фонда "Добрые технологии", (председателя ОНК Москвы — ред.), члена СПЧ Алексея Мельникова, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова и правозащитницы Александры Бакшеевой сегодня запущена работа федеральной горячей линии для участников рынка электронной торговли – 8-800-101-43-32, https://участникиторговли.рф", — сказал Волков.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, в свою очередь в беседе с РИА Новости отметил, что запуск горячей линии — начало пути, который приведет к становлению новых основ взаимодействия между участниками рынка.

В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Сегодня маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество — сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".

По итогам 2022 года оборот Wildberries составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021-м, а число заказов достигло 1,5 миллиарда. В планах на этот год – довести оборот до отметки порядка 3 триллионов рублей, рассказывала в конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук.