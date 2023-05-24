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2023
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Пекин обвинил США в дискриминации китайских компаний
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ПЕКИН, 24 мая — ПРАЙМ. Китай выступил против обобщения США концепции нацбезопасности и необоснованного подавления китайских компаний, заявила официальный представитель МИД КНР... ПРАЙМ, 24.05.2023
новости, технологии, китай, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 24 мая — ПРАЙМ. Китай выступил против обобщения США концепции нацбезопасности и необоснованного подавления китайских компаний, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Так она прокомментировала попадание производителя интегрированных полупроводниковых устройств ChangXin Memory Technologies (CXMT) после в черный список США.
"Китай решительно выступает против обобщения Соединенными Штатами концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью и необоснованного подавления китайских компаний", — сказала дипломат.
Она отметила, что такого рода "дискриминационная и несправедливая практика" наносит серьезный ущерб нормальным экономическим и торговым связям и сотрудничеству между КНР и США, нарушает рыночные правила, а также серьезно подрывает стабильность глобальной цепочки производства и поставок. По словам представителя МИД, Пекин продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.