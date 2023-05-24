Глава ФНС Егоров: ведомство продолжит разъяснительную работу по налогам среди блогеров
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит проводить разъяснительную работу среди блогеров на тему правильной и своевременной уплаты обязательных платежей, заявил глава ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.
"Мы не раз проводили информационную компанию, предоставляли материалы, как мы анализируем дробление бизнеса, как мы на него реагируем, какие действия противозаконны, выпускали обзор как нашей, так и судебной практики. Мы и дальше будем проводить такие действия, это касается не только контрольных мероприятий, это касается и информационных мероприятий, как правильно вести учет, как делать так, чтобы не нарушать законодательство", — сказал он.
Тема налогообложения блогерской деятельности начала активно обсуждаться после того, как против Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы.
Ранее в среду сенаторы Совета Федерации предложили ФНС привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы в интернете (блогеров, интернет-тренеров) и уклоняющихся от уплаты налогов.
https://1prime.ru/News/20230524/840670684.html