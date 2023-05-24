МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит проводить разъяснительную работу среди блогеров на тему правильной и своевременной уплаты обязательных платежей, заявил глава ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации. Блогер Лерчек полностью погасила налоговую задолженность

"Мы не раз проводили информационную компанию, предоставляли материалы, как мы анализируем дробление бизнеса, как мы на него реагируем, какие действия противозаконны, выпускали обзор как нашей, так и судебной практики. Мы и дальше будем проводить такие действия, это касается не только контрольных мероприятий, это касается и информационных мероприятий, как правильно вести учет, как делать так, чтобы не нарушать законодательство", — сказал он.

Тема налогообложения блогерской деятельности начала активно обсуждаться после того, как против Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы.

Ранее в среду сенаторы Совета Федерации предложили ФНС привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы в интернете (блогеров, интернет-тренеров) и уклоняющихся от уплаты налогов.