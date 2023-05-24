Совфед одобрил закон о праве военных, направляемых за рубеж, на жилье
Совфед одобрил закон о праве военных, направляемых за рубеж, на жилье
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, закрепляющий за военными, сотрудниками органов внутренних дел, которые были направлены за пределы страны, и членами их семей право на обеспечение служебными жилыми помещениями.
В законодательство вводятся нормы, закрепляющие за военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, сотрудниками органов внутренних дел РФ, направленными для прохождения военной службы за пределы территории России, а также проходящими военную службу по контракту в воинских частях, дислоцированных в отдельных регионах РФ, определенных правительством, и членами их семей право на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, пользование жильем по прежнему месту службы, а также на выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилья.
Закон соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства, говорится в заключении оборонного комитета Совфеда.
https://1prime.ru/News/20230524/840672006.html
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