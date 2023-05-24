МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что предупреждение США о возможном введении санкций против Грузии из-за восстановления авиасообщения с Россией является вмешательством в дела другого государства. В Грузии опровергли информацию о начале морских перевозок в Новороссийск

"Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств быть не может. Это авиасообщение стран, которые являются не просто соседями в географическом плане – нас очень многое связывает в историческом контексте. Причем здесь США, вообще непонятно. Нет здравого объяснения, его не может быть, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства", — заявила она на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что Вашингтон допускает возможное введение санкций против грузинских компаний в случае, если Тбилиси возобновит прямое авиасообщение с Россией.