БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия в своих рекомендациях в рамках весеннего Европейского семестра призвала страны ЕС продолжать снижать зависимость от ископаемых энергоресурсов России, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентиллони. Новый пакет антироссийских санкций хотят согласовать к саммиту ЕС в июне

"Мы рекомендуем странам продолжать снижать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов", — сказал он.

"Ситуация в европейской экономике лучше, чем ожидалась несколько месяцев назад, мы можем быть удовлетворены теми решениями, которые были приняты для выравнивания ситуации… При этом мы продолжаем сталкиваться с рядом вызовов, включая финансовые условия, все еще высокую инфляцию, геополитическую фрагментацию, высокий госдолг", — добавил он.

В распространенных ЕК рекомендациях, в частности, указывается, что "несмотря на достижения в области безопасности энергоснабжения в последние месяцы, подготовка к следующей зиме не оставляет места для самоуспокоенности".

В ЕК отмечают, что "потенциальное полное прекращение поставок российского газа, аварии, засухи… могут создавать проблемы с безопасностью поставок в ЕС". Для этого Комиссия предлагает на уровне союза реализовывать новые проекты по увеличению мощностей для импорта СПГ, а также продолжать диверсифицировать источники поставок за счет СПГ, осуществлять совместные закупки, искать альтернативных поставщиков.