МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что о расширении перечня товаров и количестве портов на экспорт в рамках "зерновой сделки" "речи быть не может". Песков рассказал о сложностях в реализации "зерновой сделки"

"Российской стороной до других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция о том, что о расширении по этим двум категориям, о которых вы сказали — перечня товаров и количество — речи быть не может", — сказала она в ходе брифинга.

Ранее, 22 июля 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали документ о Черноморской зерновой инициативе, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, в нуждающиеся страны.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности, вторая часть которой — меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Также, в сентябре 2022 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.