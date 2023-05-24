МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Заморозка Россией банковских счетов финских диппредставительств в стране застало Хельсинки врасплох, сказал в интервью Iltalehti.fi директор Александровского института при Хельсинкском университете Маркку Кангаспуро. Допрыгались. Финнам начали задавать неудобный вопрос на границе с Россией

Он отметил, что подобные меры были неизбежны из-за последних событий в мире, но дипломаты не ожидали подобных точечных мер Москвы против посольств и консульств.

"Мы оказались в круговороте санкций, за которые обе стороны заплатили сполна", — добавил Кангаспуро, отметив, что от прежнего политического капитала Финляндии, который позволял ей вести диалог с Россией.

Кроме того, эксперт напомнил и о членстве страны в НАТО, что заставило Москву провести переоценку своего соседа.

В апреле финский банк Nordea заморозил счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. В ответ на это Москва заблокировала счета представительств Финляндии в России.