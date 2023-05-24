Минпромторг может рассмотреть включение линз в параллельный импорт
Минпромторг может рассмотреть включение линз в параллельный импорт при прекращении их поставок
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Ранее в СМИ появилась информация, что поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта.
"В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", — говорится в сообщении министерства.
https://1prime.ru/News/20230524/840677763.html
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