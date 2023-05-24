МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Минпромторг опроверг сообщения о дефиците фенола в России

Ранее в СМИ появилась информация, что поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта.

"В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта", — говорится в сообщении министерства.