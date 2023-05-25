МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Шведского посла Малену Мард вызвали в российский МИД, где ей сообщили об ответных мерах на высылку российских дипломатов, заявило российское дипведомство. Швеция отказалась от идеи передать Украине свои истребители

"Двадцать пятого мая в МИД России была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, которой было заявлено о том, что с учетом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении Российской Федерации российской стороной принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности Генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге", — говорится в заявлении.

Кроме того, с 1 сентября в Санкт-Петербурге закроют Генерального консульства Швеции.

МИД также назвал объявление в апреле пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции "persona non grata" откровенно враждебным шагом Стокгольма. Ведомство также отметило, что эти шаги еще сильнее усугубили ситуацию в двусторонних отношениях. В качестве ответной меры Москва объявила пятерых шведских дипломатов persona non grata.

"Им предписано покинуть Российскую Федерацию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников", — добавили в МИД.