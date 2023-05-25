МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. МИД РФ вызвал послов ФРГ, Дании и Швеции и заявил им протест против полного отсутствия у Москвы результатов расследования диверсий на "Северных потоках", сообщило внешнеполитическое ведомство. Медведев оценил аргументы США о непричастности к ЧП на "Северных потоках"

"В МИД России были вызваны послы ФРГ, Дании и Швеции, которым был заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий", — заявили в МИД.

Кроме того, отсутствие ответов на послание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о необходимости проведения всестороннего и открытого расследования с участием представителей российских государственных органов и ПАО "Газпром", направленное властям ФРГ, Дании и Швеции еще 6 октября 2022 года, было квалифицировано как неприемлемое уклонение этих стран от взаимодействия с Москвой в данном деле.

"Констатировано отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии. Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны. При этом неслучайно в СМИ сбрасываются "утечки" малоправдоподобных версий с желанием запутать ситуацию. Заявлено о намерении и далее добиваться от властей ФРГ, Дании и Швеции проведения объективного всеобъемлющего расследования диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" с обязательным подключением России", — добавили в министерстве.

Ранее, 26 сентября 2022 года сразу на двух российских газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

8 февраля этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке специалистов из Норвегии. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Однако Пентагон заявил, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.