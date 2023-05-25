КИШИНЕВ, 25 мая — ПРАЙМ. Члены профсоюза железнодорожников Румынии CFR Calatori угрожают забастовками из-за низких зарплат и плохих условий труда, сообщает телеканал Digi 24. СМИ: транспортные компании готовы заблокировать дороги в Румынии

"Сотни сотрудников профсоюза железнодорожников CFR Calatori угрожают выйти в понедельник на улицы, недовольные своей зарплатой и тем, что государство урезает деньги компании. Они жалуются на ухудшение условий труда, а также на низкую заработную плату. В настоящее время средняя зарплата в CFR Calatori составляет почти 4200 леев (примерно 900 долларов)", — сообщает телеканал.

В профсоюзе отметили, что закон о статусе сотрудников железной дороги предусматривает повышение заработной платы с 1 июля, но до сих пор нет приходно-расходной сметы, так как нужны средства на ремонт и вложения в локомотивы и вагоны.

В понедельник, 29 мая, железнодорожники будут пикетировать штаб минтранса. Если их просьбы не будут услышаны, то 26 июня они выйдут на предварительный протест, а 1 июля соберутся перед зданием правительства. Есть риск, что в случае всеобщей забастовки железнодорожников поезда застрянут на станциях в разгар летнего сезона.

При этом в Румынии с 22 мая проходит всеобщая забастовка учителей. Также протестами грозят медработники и сотрудники транспортных компаний.