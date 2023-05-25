МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Американская компания Johnson & Johnson (J&J) является основным поставщиком контактных линз в Россию, найти альтернативы в случае ее ухода можно будет в Южной Корее и на Тайване, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Минпромторг может рассмотреть включение линз в параллельный импорт

"Продукцию сопоставимого качества можно найти на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, в Южной Корее, Тайване, некоторых других странах", — заявил он. Контактные линзы также производят в Китае и Индии, однако на российском рынке они до недавнего времени были представлены "очень скромно".

Гендиректор маркетплейса здоровья "Здравсити" Борис Попов, в свою очередь, сообщил, что маркетплейс фиксирует сокращение среднедневного остатка продающихся на онлайн-сервисе контактных линз J&J – с января он уменьшился вдвое. Однако дефицита линз нет — на маркетплейсе представлено достаточно аналогов.

В пресс-службе Wildberries также сообщили, что поставки контактных линз продолжаются, дефицита нет, а спрос на этот товар остается стабильным. При этом из-за усложнения логистических цепочек некоторые продавцы могли повысить цены. Однако существенного роста стоимости контактных линз маркетплейс не отмечает.

По словам Беспалова, в прошлом году Johnson & Johnson занимала порядка 51% российского рынка контактных линз в денежном выражении и 41% — в натуральном. "Естественно, выпадение столь серьезного игрока, если оно произойдет, приведет к сложностям с обеспечением потребителей данной продукцией", — отметил он.

Ранее в четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", официального дистрибьютора J&J, агентству сообщили, что американская компания предупредила партнеров в России о приостановке поставок контактных линз в страну.