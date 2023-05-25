ЕРЕВАН, 25 мая — ПРАЙМ. Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности и продвигаются к урегулированию отношений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пашинян заявил о росте торговли Армении и стран ЕАЭС за 11 месяцев

"Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — сказал он в ходе саммита ЕАЭС.

В этой связи Пашинян напомнил про вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

"Я надеюсь, что за короткое врем начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом", — сказал армянский премьер.