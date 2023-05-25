Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности
Пашинян: Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности
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ЕРЕВАН, 25 мая — ПРАЙМ. Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности и продвигаются к урегулированию отношений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — сказал он в ходе саммита ЕАЭС.
В этой связи Пашинян напомнил про вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.
"Я надеюсь, что за короткое врем начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом", — сказал армянский премьер.
https://1prime.ru/News/20230525/840686653.html
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