БЕРЛИН, 25 мая — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад будет и впредь усиливать санкции против России и в особенности будет следить, чтобы не было их обхода, при этом в РФ неоднократно заявляли, что санкции против нее наносят удар мировой экономике, а создаваемые Западом проблемы Россия решит. МИД Польши заявил, что принятие новых санкций против России затягивается

"Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно… кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России, и в особенности будем следить, чтобы наши санкции не обходились", — сказал Шольц по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Глава республики в четверг находится с официальным визитом в Берлине.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.