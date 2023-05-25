МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Работники крупнейшего завода Coca-Cola в Европе выйдут на двухнедельную забастовку с 8 по 22 июня из-за низких зарплат на фоне сверхприбылей компании, сообщает в четверг профсоюз Unite. Британские железнодорожники выйдут на забастовку

"Сотни сотрудников крупнейшего в Европе завода безалкогольных напитков в Уэйкфилде проголосовали за проведение забастовки… из-за размеров зарплат, которые не отвечают кризису стоимости жизни", — говорится в пресс-релизе на сайте профсоюза.

За проведение забастовки проголосовали 87% работников. Решение о проведении было принято из-за сокращения зарплат сотрудников и одновременных сообщений о доходе европейского отделения Coca-Cola в 15 миллионов фунтов, добавили в Unite.

Забастовка может быть отменена, если представители компании пойдут на увеличение зарплат, отвечающее уровню инфляции в Британии, сказано в сообщении.

Фабрика Уэйкфилд в Великобритании производит 360 тысяч банок и 132 тысячи бутылок газировки в час. В ее продукцию входят такие бренды, как Coca-Cola, Fanta, Dr Pepper, Monster и Schweppes.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.