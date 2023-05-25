МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, считает, что в России умеют придумывать новые продукты, но коммерциализация — все еще не самая сильная сторона, и причины не только в бюрократии, но и в образе мышления. Мишустин утвердил перечень проектов в сфере высоких технологий

"Коммерциализация, выпуск предсерии, малой серии не наша сильная сторона. Придумывать — да, хорошо умеем, это исторически было. Как только это нужно превратить в реальный продукт, начинаются препоны. Это не только бюрократия. Это еще и сфера мышления. Мыслим немножко мы иначе. Но, тем не менее, сейчас происходит сдвиг сознания в этом плане, поэтому, думаю, что за такими технопарками, где сразу происходит уход в серию, пусть в мелкую, будущее", — сказал он в видео, опубликованном на его странице в VK по итогам участия в конференции "Стартап Вилладж" в "Сколково".

На конференции обсуждались вопросы запуска серийного производства создаваемых продуктов.

Медведев на своей странице в VK написал, что это касается систем связи и каналов передачи информации, систем мониторинга, которые повышают эффективность использования беспилотников, а также инновационного медицинского оборудования, новых решений в области хирургии и реабилитации.

"Особо актуальное направление – разработка оборудования и продуктов, которые обеспечивают кибербезопасность, позволяют преодолеть зависимость от технологий враждебных нам государств в высокотехнологичных отраслях", — отметил он.