Bloomberg: состояние главы Nvidia выросло до 34 миллиардов долларов после скачка стоимость акций
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Состояние главы и сооснователя американского разработчика видеокарт Nvidia Дженсена Хуана (Jensen Huang) после резкого скачка стоимости акций компании выросло на 6 миллиардов долларов, до рекордных 34 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг.
Так, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), богатство Хуана на открытии торгов выросло на 6 миллиардов, или 23%, — почти до 34 миллиардов долларов, что, по данным Блумберга, является рекордным для него показателем.
С начала года богатство главы Nvidia увеличилось на 140%, добавляет агентство.
Ценные бумаги Nvidia в четверг подскакивают в цене более чем на 20% после того как компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал. Выручка фирмы снизилась на 13% год к году, до 7,192 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогноза в 6,52 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила 1,09 доллара при прогнозе в 0,92 доллара. Компания также сообщила, что ожидает выручку в 11 миллиардов долларов во втором квартале, что оказалось лучше прогноза в 7,15 миллиарда.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
https://1prime.ru/News/20230525/840688358.html