МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Состояние главы и сооснователя американского разработчика видеокарт Nvidia Дженсена Хуана (Jensen Huang) после резкого скачка стоимости акций компании выросло на 6 миллиардов долларов, до рекордных 34 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг. Акции на Мосбирже открыли торги четверга ростом

Так, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), богатство Хуана на открытии торгов выросло на 6 миллиардов, или 23%, — почти до 34 миллиардов долларов, что, по данным Блумберга, является рекордным для него показателем.

С начала года богатство главы Nvidia увеличилось на 140%, добавляет агентство.

Ценные бумаги Nvidia в четверг подскакивают в цене более чем на 20% после того как компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал. Выручка фирмы снизилась на 13% год к году, до 7,192 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогноза в 6,52 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила 1,09 доллара при прогнозе в 0,92 доллара. Компания также сообщила, что ожидает выручку в 11 миллиардов долларов во втором квартале, что оказалось лучше прогноза в 7,15 миллиарда.

Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.