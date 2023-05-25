БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Германия могла бы избежать рецессии, если бы Европа приняла нейтральную политику в отношении конфликта на Украине, сказал РИА Новости французский эксперт, основатель телеканала TV Libertés Шарль Гав. МИД вызвал послов Дании, ФРГ и Швеции

"Этого спада можно было бы избежать, если бы Европа приняла нейтральную политику в отношении украинского конфликта, как, например, Венгрия. Но американское давление оказалось слишком сильным", — сказал он.

По мнению Гава, закрытие АЭС, санкции против России, отказ от российских энергоносителей и решение полагаться на возобновляемые источники энергии являются плохими решениями Германии, "де-факто навязанными Вашингтоном" для устранения крупнейшего промышленного конкурента.

"Для Германии нынешняя рецессия, скорее всего, является началом длительной стагнации, если не глубокого и продолжительного экономического кризиса… Два отрицательных квартала подряд: формально это рецессия, но темные тучи над Германией означают конец золотого века", — считает эксперт.

При этом Гав отметил, что предпосылки рецессии экономики ФРГ зародились еще раньше.

"В ближайшие 5 лет 30% немецкой рабочей силы выйдет на пенсию. В 2015 году Меркель ввезла 1,5 миллиона нелегальных мигрантов, из которых, вероятно, 1,2 миллиона до сих пор остаются безработными. Это не помогает и является лишь усугубляющим бременем. Немецкая рабочая сила дорогая, а исторически сложилось так, что промышленное производство идет туда, где оно самое дешевое. Немецкая рабочая сила старая, дорогая и специализируется на технологиях прошлого", — разъяснил эксперт.

По его словам, Германию может производить высококлассные автомобили с топливными двигателями, но не имеет никаких конкурентных преимуществ в производстве электромобилей: в этом лидирует Китай, его автомобили могут "наводнить Европу" в ближайшие годы. Именно поэтому немецкая промышленность в будущем сильно пострадает, и "в конце пути может наступить банкротство", а туристический сектор не сможет этого компенсировать, добавил Гав.

"Германия все делает неправильно, и ее энергетическая система в руинах. Навязанная Европейской комиссией "зеленая сделка" может только ухудшить ситуацию. Так что будущее у индустриальной державы Европы мрачное. Колесо фортуны поворачивается. Немецкая болезнь — это не рак, а анемия", — заключил эксперт.

Ранее федеральное ведомство статистики страны (Destatis) сообщило, что экономика Германии переходит в рецессию, второй квартал подряд зафиксировано сокращение валового внутреннего продукта (ВВП), на этот раз — на 0,3%.