ООН, 25 мая — ПРАЙМ. Движения судов в украинский порт Южный" в рамках "продуктовой сделки" по-прежнему нет, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Турецкие власти сообщили, когда вернутся застрявшие на Украине суда

Ранее он заявлял, что порт Южный не принимал суда со 2 мая. ООН выражала обеспокоенность этим фактом и призывала к полному возобновлению операций.

"Изменений нет, движения в этот третий порт нет. Ожидаем более всеобъемлющей информации от СКЦ завтра", — сказал Дюжаррик.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, и если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.