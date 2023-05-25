ЕРЕВАН, 25 мая — ПРАЙМ. Армянский премьер Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что армянские пограничники и таможенники готовы обеспечить нормальный переход транспортных средств и железнодорожных составов через Армению из Азербайджана. Путин оценил развитие отношений России и Армении

По его словам в четверг в рабочем режиме обсуждались вопросы, связанные с разблокировкой региональных коммуникаций.

"Я хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом, и мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций (с Азербайджаном — ред.) на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Я хочу еще раз подтвердить эту позицию, и хочу подтвердить, что мы готовы. И пограничная служба, и таможенная служба Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, в частности железнодорожных составов, через территорию Армении", — сказал Пашинян.

По его словам, Ереван ожидает, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Армении через Нахичевань и через Азербайджанскую Республику, в частности в Россию и Иран.

"И мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, на основе суверенитета и юрисдикции стран", — отметил премьер.