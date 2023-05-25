МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Если Россельхозбанк не подключат к SWIFT, а также если не будет прогресса по выполнению других системных проблем блокировки российского экспорта, то зерновой сделке придется искать альтернативы, заявили в МИД РФ. Постпред Китая при ООН обозначил позицию страны по "зерновой сделке"

"Если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то "черноморской инициативе" также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные "коридоры солидарности", по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что комментарии представителей ООН, продолжающих призывать к продолжению и расширению зерновой сделки на фоне отсутствия прогресса по меморандуму Россия–ООН, выглядят парадоксально.

"При этом западники все вместе и по отдельности не гнушаются враньем о том, что их рестрикции на российские удобрения и продовольствие якобы не распространяются. Нам не привыкать к подобному лицемерию и "двойным стандартам". Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к Антониу Гутеррешу, предложившему известный стамбульский "пакет" договоренностей, не может не вызывать удивления", — подчеркнули в ведомстве.