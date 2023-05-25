МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ и председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев провел встречу с представителями стартап-сообщества в рамках мероприятия Startup Village 2023, высоко оценил потенциал стартапов-резидентов фонда, а также подчеркнул важность их работы по импортозамещению и импортоопережению, сообщает пресс-служба "Сколково". Мишустин утвердил перечень проектов в сфере высоких технологий

"Дмитрий Медведев в рамках Startup Village 2023 провел встречу с представителями стартап-сообщества, где обсудил развитие и поддержку стартапов, решающих задачи по обеспечению импортозамещения и импортоопережения в стратегически важных областях… Дмитрий Медведев подчеркнул важность проблематики, над которой работают резиденты Фонда "Сколково" и другие инноваторы в контексте достижения Россией технологического суверенитета", — говорится в сообщении.

"Startup Village дает возможность вернуться к очень важным и очень интересным вопросам. Учитывая условия, в которых мы сейчас существуем и вызовы, которые перед нами стоят, вашу работу трудно переоценить", — приводит слова Медведева пресс-служба фонда.

В сообщении отмечается, что сдвиги в структуре рынков открывают новые ниши. К примеру, резидент фонда — компания "Медтехнопроект" — разработала и производит высокотехнологичные протезы сосудов — повышенный срок службы изделия и сниженный уровень отторжения организмом протеза достигается за счет покрытия текстильной основы протеза особыми биополимерами.

Уточняется, что многие резиденты "Сколково" продвигают вперед целые отрасли своими разработками. К примеру, компания "Флай Дрон" создала платформу для взаимодействия между органами Единой системы организации воздушного движения и администрацией населенного пункта. Это позволяет согласовывать полеты гражданских беспилотников быстрее, в режиме "одного окна".

Другой успешный пример отечественного стартапа, который приводится в сообщении, — компания "Ф2 Инновации", которая специализируется на производстве 3D-принтеров для FDM-печати. В прошлом году компания запустила в серийное производство самый большой 3D-принтер на территории России. На нем печатаются детали для оснастки лайнеров, тем самым значительно сокращая время производства новых самолетов, уточняет "Сколково".

Сообщается, что в конце встречи Медведев подчеркнул, что даст поручения устранить выявленные в ходе встречи регуляторные недоработки и проработать инициативы, которые будут способствовать укреплению высокотехнологичного сектора российской экономики. "Вы показали сегодня интересные вещи и задали правильные вопросы. Иногда требуется точечное вмешательство, чтобы снять некие препоны и подтолкнуть развитие отдельных отраслей — я и мои коллеги из "Сколково" постараемся это сделать", — заключил он.