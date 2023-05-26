МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Дефолта в Соединенных Штатах не случится: власти страны увеличат потолок госдолга, но, при этом, доверие к доллару будет подорвано, высказал мнение зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

В январе Америка превысила потолок госдолга в 31,4 триллиона долларов. После этого Минфин применил чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. Сейчас Белый дом и законодатели ведут переговоры о повышении лимита. Если они не договорятся, то, как предупредило казначейство, 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

"Не факт, что американский дефолт в наших интересах, в 2008 году пузырь лопнул в США, а накрыло всех. Это может быть не так хорошо и для юаня", — сказал Медведев, отметив, что дефолта в Соединенных Штатах не случится, так как они в очередной раз увеличат госдолг.

Но даже в таком случае, по его мнению, дальше ситуация будет становиться все хуже.

"Печатный станок уже не остановить. Никто не знает, как на это отреагирует мировая экономика. 30 триллионов долларов может быть еще съест, а вот 50 триллионов уже нет, и будет мировой обвал", — добавил чиновник. Однако, по его словам, доверие к доллару уже подорвано.

"И тихих кабинетах все давно уже обсуждают, что если такое сделали с Россией, то сделают и с нами. Это был очень мощный отрицательный сигнал", — заключил он.