МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о социальных банковских счетах и вкладах. ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах

Документ разработали для помощи россиянам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Так, им предусматривается создание особых социальных банковских счетов и вкладов, условия которых предусматривают гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Центробанка.

Открыть подобные счета смогут только те, кто получают меры социальной поддержки. Для того, чтобы претендовать на них, оценивается среднедушевой доход и сведения, содержащиеся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). При этом гражданин не вправе иметь более одного социального банковского счета (вклада).

Договор социального банковского вклада (счета) можно будет открыть только в кредитных организациях, которые участниками системы обязательного страхования вкладов и состоят на учете в АСВ, а также имеют право привлекать деньги физлиц во вклады (до востребования и на определенный срок), открывать и вести их банковские счета.

Договор заключается в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом банкам, которые вправе открывать и вести социальные счета (вклады), запрещается отказывать в заключении таких договоров гражданам, сведения о которых содержатся в ЕГИССО. Россиянам объяснили, когда пособия могут стать больше

"С учетом того, что меры социальной поддержки, получатель которых будет иметь право на получение социальных банковских продуктов, устанавливаются (подтверждаются) по заявлению для гражданина на срок не более одного года, законопроектом предусматривается срочность социального банковского вклада и действия специальных условий социального банковского счета в один год с возможностью их пролонгации на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки", — говорится в пояснительной записке к документу.

На таком счету не может находиться более 50 тысяч рублей, кроме того, нельзя вносить и иностранную валюту. Операции должны проводиться с использованием национального платежного инструмента, то есть карты "Мир".

Кроме того, закон запрещает взимать деньги за открытие и обслуживание социального банковского счета, предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по социальному банковскому счету в размере, не превышающем 15 тысяч рублей в течение календарного месяца.