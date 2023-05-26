Льготы по налогу на имущество подразумевают освобождение от него или снижение налоговой базы на некоторые объекты налогообложения. Кто освобождается от налога среди физических лиц, какие категории граждан имеют право на налоговый вычет, как получить льготу в 2023 году, куда предоставлять заявление и какие документы нужны — в материале "Прайм". Налоги для физических лиц в 2023 году: виды, ставки, санкции за неуплату

Льготы по налогу на имущество

Налогом на имущество облагается недвижимость, находящаяся в собственности, — квартира, частный дом, комната, гараж и т.д. Полный перечень закреплен в ст. 401 Налогового кодекса. Также в законе прописаны льготы, согласно которым некоторые категории граждан полностью или частично освобождаются от уплаты этого налога.

Кому положены

Тимур Фаизов, советник отдела социального и образовательного законодательства Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, член и эксперт Ассоциации юристов России, отмечает, что льготы по налогу на имущество физических лиц установлены в ст. 407 НК РФ для 16 категорий налогоплательщиков. Эксперт рассказал про основные из них.

Пенсионеры

Согласно законодательству, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц на один объект каждого вида (одну квартиру, один жилой дом и т.д.), при условии, что они не используют его в целях предпринимательства и его кадастровая стоимость не превышает 300 млн рублей. Также за ними закреплено право на налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 6 соток земельного участка. Налоговый вычет: основные виды, кому положены и как получить в 2023 году

Ветераны

Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и т.д. не платят налог на один объект налогообложения (каждого вида), если он не используется в предпринимательстве и его кадастровая стоимость меньше 300 млн рублей.

Инвалиды

В частности, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды с детства также имеют льготу. Они не платят налог на один объект по выбору, при соблюдении таких же условий, что и другие категории — кадастровая стоимость ниже 300 млн рублей и неиспользование объекта в предпринимательстве.

Многодетные семьи

Граждане, которые имеют 3-х и более несовершеннолетних детей (родители, опекуны, усыновители) имеют право на следующие льготы:

налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. м от площади одного земельного участка;

налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 5 кв. м от общей площади квартиры или части квартиры, комнаты и 7 кв. м от общей площади жилого дома или части жилого дома. Такой налоговый вычет может быть предоставлен каждому родителю, имеющему объекты налогообложения (на один каждого вида).

Юридические лица и ИП

Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры", поясняет, что претендовать на федеральные льготы по налогу на имущество могут все организации, соответствующие определенным критериям. На федеральном уровне от налога на имущество освобождены, например:

компании, ведущие деятельность в свободной экономической зоне, участники проекта "Сколково";

производители фармацевтической продукции, протезно-ортопедические компании;

адвокатско-юридические консультации;

религиозные организации;

общественные организации инвалидов.

Кроме этого, льготы могут быть установлены на уровне субъекта РФ. Каждый регион вправе самостоятельно решать, какие виды льгот действуют на его территории, кто, при каких условиях и по какому имуществу может их применять.

Узнать о льготах, действующих в регионе, можно на официальном сайте ФНС России, а также в инспекции по месту нахождения имущества. Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров

Какие виды льгот предоставляются

Сергей Гебель отмечает, что налоговая льгота физлицам предоставляется в отношении следующих видов имущества:

квартира, часть квартиры или комната;

гараж и машино-место;

жилой дом или его часть;

Граждане, занимающиеся творческой деятельностью, освобождены от уплаты налога с помещений, использующихся исключительно в качестве мастерских, ателье, студий.

Также платить налог не нужно с хозяйственных строений и сооружений площадью меньше 50 кв. м, расположенных на участках для ИЖС, ведения личного хозяйства, огородничества и садоводства.

Кроме этого, не облагается налогом имущество, не имеющее капитального фундамента, например, временные строения, бытовки, навесы, теплицы и т.д.

Как оформить и получить

Если гражданин не обратился за получением льготы, налоговая, на основании имеющихся у нее сведений из других ведомств, сама может освободить его от уплаты налога на один объект. Тем не менее, чтобы ускорить процесс и/или выбрать, на какой объект будет распространяться льгота, стоит обратиться с заявлением самостоятельно. Зарплата gross и net: чем отличаются и как рассчитать

Куда обращаться

Предусмотрено несколько способов подачи заявления:

лично в налоговую инспекцию;

в МФЦ;

заказным письмом в налоговый орган;

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Необходимые документы

По словам юриста Владислава Мильченко, вместе с заявлением могут быть поданы документы, которые подтверждают право на получение льготы, но в некоторых случаях делать это не обязательно, например, если налоговая получила соответствующие данные от компетентного органа власти о статусе, доходах, расходах, имуществе гражданина и т.д.

Заявление

Форма заявления установлена приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, скачать ее можно на официальном сайте ФНС.

Сроки

Срок рассмотрения заявления — 30 дней. По завершении налоговая инспекция направит налогоплательщику уведомление о решении.

Отказ в предоставлении льгот

По словам Сергея Гебеля, налогоплательщик вправе оформить льготу по налогу на имущество физических лиц только при соблюдении следующих условий:

имущество не используется в предпринимательской деятельности;

кадастровая стоимость имущества не превышает 300 млн рублей.

Следует отметить, что льгота предоставляется только в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по усмотрению налогоплательщика. Например, при наличии квартиры, дома и гаража человек может быть полностью освобожден от уплаты налогов. В это же время не платить налог с трех квартир не получится, поскольку льгота положена только на одну.

Несоблюдение условий получения льготы является основанием для отказа в ее предоставлении. Необоснованный отказ может быть обжалован в вышестоящий налоговый орган и суд.

Вычет по налогу на имущество

Сергей Гебель отмечает, что помимо льгот по налогу на имущество, также существует вычет, который положен каждому собственнику жилого помещения. Как правило, вычет предоставляется автоматически, подавать заявление и подтверждать наличие соответствующего права не нужно. Юрист предупредил, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация

Вычет по налогу на имущество физических лиц представляет собой величину кадастровой стоимости определенной площади объекта жилой недвижимости, на которую может быть уменьшена налоговая база. Простыми словами — это площадь жилья, на которую не начисляют налог.

Код налоговой льготы по налогу на имущество

Владислав Мильченко уточняет, что приложение № 3 приказа ФНС России от 24.08.2022 г. № ЕД-7-21/766@ содержит порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций. Согласно приказу к льготам на имущество организаций относятся следующие коды: 2010221-2010226, 2010236, 2010253, 2010255, 2010256, 2010258-2010260, 2010291, 2010331-2010333, 2010335, 2010336, 2010340-2010343, 2010401, 2010402, 2010601, 2012000, 2012500, 2012500, 2014000.

Они относятся к организациям, осуществляющим основную деятельность в определенных областях. Начиная от научных, социально ориентированных, производственных, уголовно-исправительных учреждений и центров и заканчивая резидентами особых экономических зон.

Законодательство

Как отмечает Сергей Гебель, вопросы налогообложения, в том числе условия и порядок предоставления льгот, в первую очередь, регулируются нормами Налогового кодекса РФ. Некоторые положения, касающиеся тех или иных категорий налогоплательщиков, обладающих правом на льготу, содержатся в отдельных нормативных правовых актах, например, в федеральном законе "О статусе военнослужащих" и законе "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Определенные разъяснения также содержатся в официальных актах компетентных органов, например, письмах Минфина, Минтруда и ФНС России.

Особенности, порядок и условия предоставления льгот на местном уровне определяются региональным законодательством. Например, законом г. Москвы № 51 от 19.11.2014 г. предусмотрен льготный порядок налогообложения в отношении апартаментов.

Советы экспертов

Адвокат Шон Бетрозов уточняет, что перед тем как подать заявление в налоговую, нужно проверить, правильно ли отражена информация в нем, сверить ИНН, код инспекции и другие сведения. Основанием для отказа в оформлении льготы служат ошибки или нечитаемость текста как в самом заявлении, так и в прилагаемых к нему документах. Налог на роскошь-2023: виды имущества, ставки, формулы расчета

"Еще одна распространенная ошибка, когда не прикладывают документы к заявлению, подтверждающие право на получение льготы. В таком случае налоговая может отказать в оформлении льготы или предложит дополнительно предоставить документы", — дополнил эксперт.

Сергей Гебель дополняет, что по общему правилу налог на имущество платят все собственники, в том числе и несовершеннолетние дети. Если ребенок владеет недвижимостью либо долей в ней, то платить налог за него должны родители. Для детей-инвалидов установлены льготы, они от уплаты освобождены. Также на местном уровне могут быть предусмотрены льготы для детей из многодетных семей или оставшихся без попечения родителей.