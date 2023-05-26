БЕРЛИН, 26 мая — ПРАЙМ. Для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" использовали октоген, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре. В ЕП раскрыли , почему не будут расследовать подрыв "Северных потоков"

"На большой площади (яхты) "Андромеда" были найдены остатки взрывчатого вещества, пригодного для использования под водой. Сообщается, что это октоген — взрывчатое вещество, широко распространенное как на Западе, так и в странах бывшего Восточного блока",— добавило издание.

По мнению следователей, сила взрыва — 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. Октоген легче тротила, поэтому его легче перевозить. На дно Балтийского моря его могли доставить военные водолазы.

"Часто выдвигаемый тезис о том, что злоумышленники могли доставить взрывчатое вещество к месту диверсии только на более крупном судне или же на небольшой подводной лодке из-за его веса, уже не актуален", — заключается в статье.

Ранее журнал отметил, что следователи нашли метаданные аренды яхты "Андромеда" — следы ведут на Украину.

Несколько месяцев стало известно о яхте "Андромеда", которую могли использовать для теракта на российских магистралях. Судно арендовали неизвестные через чартерную фирму острова Рюген. Корабль начал свой путь из порта Росток-Варнемюнде, после чего он пришвартовался ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.

По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa. Она зарегистрирована на двух украинцев. В 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.

Человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности. Его настоящее имя не называют из соображений безопасности. Он родом из города к юго-востоку от Киева, на старых фотографиях в соцсетях он запечатлен в форме вместе с товарищами и с автоматом Калашникова в руках. Предполагается, что он сейчас служит в рядах ВС Украины. Второй подозреваемый родом из окрестностей Одессы и также известен следствию.