В России возобновят прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
Представитель МВД Волк: прием заявлений на загранпаспорта с чипами возобновится с 1 июня
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В России с 1 июня возобновится прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В конце января на сайте "Госуслуги" появилось предупреждение о приостановке выдачи загранпаспортов с чипами. Позднее портал сообщил, что прием заявлений для изготовления биометрических удостоверений приостановили со 2 февраля.
"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", — рассказала Волк.
Она напомнила, что заявление можно подать через МФЦ, портал "Госуслуги" или через территориальный орган МВД.
https://1prime.ru/News/20230526/840697654.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.