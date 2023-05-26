МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В России с 1 июня возобновится прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Госдума приняла закон о недействительных загранпаспортах

В конце января на сайте "Госуслуги" появилось предупреждение о приостановке выдачи загранпаспортов с чипами. Позднее портал сообщил, что прием заявлений для изготовления биометрических удостоверений приостановили со 2 февраля.

"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", — рассказала Волк.

Она напомнила, что заявление можно подать через МФЦ, портал "Госуслуги" или через территориальный орган МВД.