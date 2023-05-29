МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Пенсия по потере кормильца — государственная мера поддержки, оказываемая иждивенцам умершего гражданина. Кто имеет право на назначение выплаты, виды пенсии, назначаемой по случаю потери кормильца: страховая. государственная. социальная, их размер. Сколько получают дети, пенсионеры, инвалиды-иждивенцы в 2023 году, в каких случаях могут отказать в оформлении этого вида пенсии — в материале агентства "Прайм". Госдума приняла закон о беззаявительном назначении некоторых пенсий

Пенсия по потере кормильца

Если из жизни уходит человек, являющийся основным кормильцем семьи, оказавшиеся в подобной ситуации люди могут воспользоваться государственной поддержкой. Пенсия по потере кормильца — это выплата от государства, положенная иждивенцам умершего лица для поддержания их жизнедеятельности.

"Пенсии в связи со смертью кормильца могут быть назначены трех видов в соответствии с тремя разными законами: о страховых пенсиях, о государственном пенсионном обеспечении и о пенсионном обеспечении военнослужащих. Выплаты положены членам семьи умершего, которые находились на его иждивении. Они должны быть нетрудоспособными (например, пенсионеры по возрасту, дети младше 18 лет, инвалиды и другие лица, которые получали от умершего финансовую помощь, и она являлась для них источником существования). Отдельные нюансы установлены законами при назначении пенсии по случаю потери кормильца, являющегося военнослужащим, а также при смерти граждан-кормильцев, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф", — объясняет Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle.

Кому полагается пенсия

По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, подобные выплаты положены:

детям (не только единокровным, но и усыновленным), братьям, сестрам и внукам умершего кормильца (до 18 лет, до 23 лет при очном обучении, при наличии инвалидности);

родителям (усыновителям) и супругу умершего кормильца, если они достигли возраста 65 или 60 лет для мужчин и женщин соответственно;

дедушке и бабушке умершего, если они достигли возраста 65 и 60 лет;

членам семьи в случае, если они осуществляют уход за иждивенцами умершего гражданина возрастом до 14 лет.

Условия назначения

Пенсия по потере кормильца назначается лицу, находившемуся на иждивении умершего гражданина в случае, если его доход был основным источником существования. Обязательное условие — претендент на выплату должен проживать на территории Российской Федерации.

По словам Анастасии Хрусталевой, нюансы пенсии этого вида следующие:

Некоторые факты нахождения на иждивении не требуют доказательств (например, иждивение по возрасту), а некоторые требуют (для совершеннолетних). Страховая пенсия по случаю потери кормильца не оформляется, если у умершего нет вообще страхового стажа, а также в том случае, если потенциальные получатели пенсии совершили уголовное преступление, повлекшее смерть кормильца. Пенсия этого вида назначается не только в случае смерти кормильца, но и при признании его умершим или установления его безвестно отсутствующим по решению суда. Если смерть военнослужащего произошла в плену (и при этом не совершено с его стороны преступления против Родины и сдача в плен не была добровольной) или военнослужащий пропал без вести, то при назначении пенсии такая ситуация приравнивается к смерти на фронте.

Виды пенсии по потере кормильца

Пенсии в связи со смертью кормильца могут быть назначены трех видов в соответствии с тремя разными законами: о страховых пенсиях, о государственном пенсионном обеспечении и о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Страховая

Страховая пенсия назначается в случае, если умерший кормилец имел трудовой стаж. Тимур Фаизов, эксперт Ассоциации юристов России, советник отдела социального и образовательного законодательства Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, объясняет, что для назначения этого вида пенсии необходимо соответствовать следующим условиям:

наличие страхового стажа у умершего кормильца (хотя бы одного дня);

наступление смерти кормильца, либо признание его безвестно отсутствующим в судебном порядке;

нахождение на иждивении умершего кормильца, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 Закона № 400-ФЗ.

Социальная

Социальная пенсия по потере кормильца выплачивается, если умерший гражданин не имел достаточного количества трудового стажа.

— Как правило, размер социальной пенсии ниже других, — говорит Оксана Васильева. Пенсия работающим пенсионерам-2023: размер выплат, будет ли индексация

Государственная

На государственную пенсию по потере кормильца могут рассчитывать семьи, которые были на иждивении военнослужащего (в том числе и проходившего срочную службу), космонавта, сотрудника МВД, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Выплаты будут назначены, если:

кормилец умер во время прохождения службы или после увольнения с нее в течение трех месяцев;

позднее этого срока, если смерть наступила от ранений, увечий, контузии и прочее, полученных на службе.

Если кормилец умер уже будучи пенсионером, его иждивенцы все равно могут получить пенсию по потере кормильца (статья 28 закона РФ №4468-1 "О пенсионном обеспечении"), но обратиться за ней необходимо не позднее пяти лет после его смерти.

Размер пенсии

По словам Тимура Фаизова, с 01.04.2023 размер социальной пенсии по случаю потери кормильца (без учета районных коэффициентов) составляет:

детям до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся очно по основным образовательным программам в образовательных организациях, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, потерявшим одного из родителей, — 7 153,33 руб.;

указанным выше детям, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери — 14 306,73 руб.

"Страховая пенсия рассчитывается по формуле:

сумма накопительных кормильцем баллов кормильца * стоимость одного балла + фиксированные выплаты. Накопительная пенсия в 2023 году: кому положена, как получить выплаты

Государственная пенсия по потере кормильца составляет 50 процентов от оклада кормильца в случае, если он погиб при исполнении своих обязанностей или в течение 3 месяцев с момента увольнения, и 40 процентов — при его смерти после 3 месяцев со дня увольнения. Если размер пенсии ниже прожиточного минимума, то регионы выплачивают специальные надбавки", — рассказывает Людмила Новицкая, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Единовременное пособие

Если военнослужащий или сотрудник полиции погиб при исполнении обязанностей, членам его семьи и иждивенцам положена единовременная выплата в размере 3 млн. рублей (равными долями).

Родным умершего кормильца, участвовавшего в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, государство выплатит 41 157 рублей 93 копейки.

В том случае, если смерть наступила в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, семья получит единовременную страховую выплату в 1 млн. рублей и ежемесячную компенсацию, равную среднемесячному заработку умершего.

При наступлении смерти от осложнений после вакцинации, семье погибшего выплатят 30 тыс. рублей.

Ежемесячная доплата

Если размер пенсии меньше регионального прожиточного минимума, то к ней будет назначена доплата до этой суммы (статья 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. "О государственной социальной помощи"). Иждивенцам, потерявшим кормильца — "чернобыльца" государство будет ежемесячно доплачивать по 293 рубля 76 копеек, а детям умершего — 411 рублей 59 копеек.

Как оформить пенсию

В январе 2023 года на рассмотрение Государственной Думы РФ были внесены поправки в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях", 17 мая законопроект был принят. С 1 января 2024 года назначать пенсию при потере кормильца будут в беззаявительном порядке (на основе данных, полученных из СФР и госреестра ЗАГС). А пока претенденту на выплаты необходимо обратиться с пакетом документов в соответствующее ведомство.

Куда обращаться

Для оформления пенсии по потере кормильца, необходимо обратиться в МФЦ или Социальный фонд России.

— Военная пенсия назначается специальным фондом при ведомстве, где кормилец осуществлял свою должностную деятельность. Подать соответствующее заявление можно и через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте СФР, — объясняет Людмила Новицкая. Пенсия военнослужащих: размер, последние новости и изменения в 2023 году

Необходимые документы

По словам Тимура Фаизова, для назначения пенсии необходимы следующие документы:

свидетельство о смерти кормильца (запрашиваются территориальным органом СФР, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе);

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем (свидетельство о рождении, о браке, об усыновлении (удочерении) (запрашиваются территориальным органом СФР, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе);

документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные (нестраховые) периоды умершего кормильца.

Документы должны быть правильно оформлены (содержать номер, дату выдачи, фамилию, имя, отчество гражданина, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы, профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и др.), подпись должностного лица, заверены печатью организации.

"Необходимо подать заявление и приложить все, что может подтвердить тот факт, что умершее лицо обеспечивало заявителя. Например, чеки, квитанции и так далее", — добавляет Оксана Васильева.

Сроки

Заявление о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца при наличии в распоряжении территориального органа СФР сведений, подтверждающих право на пенсию, рассматривается не позднее пяти рабочих дней. В ином случае — не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема территориальным органом СФР заявления со всеми необходимыми документами, на основании которых определяется право на пенсию.

Оформление через "Госуслуги"

Для оформления пенсии по потере кормильца на портале "Госуслуги" необходимо иметь подтвержденную учетную запись и совершить следующие действия:

перейти в каталог услуг;

выбрать "Пособия, пенсии и льготы" и перейти в раздел "Назначение страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению";

заполнить электронное заявление и приложить к нему копии необходимых документов.

В каких числах выплачивается пенсия

В каждом регионе свои сроки выплаты пенсии по потере кормильца. Как правило, она выплачивается с 3 по 25 число каждого месяца. Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Какие еще льготы положены по потере кормильца

Дополнительные льготы устанавливаются региональным законодательством: например, для детей это может быть бесплатное получение молочных продуктов (до 2 лет), лекарств (до 3 лет), бесплатное питание в школе и прочее; родные военнослужащего получают льготы при оплате ЖКХ и бесплатное санаторно-курортное лечение.

— Например, в Москве выдается социальная карта, которая предоставляет скидки в некоторых магазинах, льготный проезд на общественном транспорте, — говорит Людмила Новицкая.

До какого возраста выплачивается пенсия

Пенсия по потере кормильца выплачивается несовершеннолетним иждивенцам умершего до достижения ими 18 лет, а если они являются студентами — до 23 лет.

"Родителям, супругу, бабушкам и дедушкам пенсия по потере кормильца назначается с 60 и 65 лет пожизненно. Стоит иметь в виду, что несовершеннолетним инвалидам пенсия по потере кормильца также назначается до конца жизни", — объясняет Оксана Васильева.

Индексация и повышение пенсии

Правительство ежегодно индексирует пенсию по потере кормильца. Социальную пенсию — с 1 апреля, а страховую — с 1 января каждого года. Например, в 2023 году социальные пенсии проиндексированы на 3,3%, а страховые — на 4,8%.

Что делать если не пришла пенсия

Если не поступил почтовый перевод, необходимо обратиться в отделение почты, специалисты должны выяснить в чем проблема и исправить ее. Задержки с переводами на карту могут быть по вине банка. В любом случае при отсутствии пенсии более 10 дней нужно взять документальное подтверждение в банке или почтовом отделении и подать жалобу в СФР.

Отказ в начислении пенсии

Пенсия выплачивается исключительно нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего. Нетрудоспособность может быть связана только с возрастом и инвалидностью (или невозможностью устроиться на работу по причине ухода за родственниками умершего, не достигшими 14 лет), так, если после смерти отца сын работает и обеспечивает себя самостоятельно, выплаты ему не положены.

Не получат пенсию и те, кто совершил уголовно-наказуемое деяние в отношении кормильца, повлекшее за собой его смерть.

Советы экспертов

— Необходимо понимать, что пенсия устанавливается независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления его смерти, за исключением случаев его гибели вследствие совершения умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, — объясняет Тимур Фаизов.

По словам эксперта, при утрате источника средств к существованию нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на иждивении умершего кормильца ранее, имеют право на пенсию по случаю его потери независимо от времени, прошедшего после его смерти. Получавшие какую-либо пенсию члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, имеют право перейти на выплату по случаю потери кормильца.

Вопросы

Положена ли пенсия по потере кормильца жене после смерти мужа?

— Да, супруга вправе рассчитывать на пенсию по потере кормильца в случае смерти мужа, если она состояла на его иждивении и достигла пенсионного возраста или является инвалидом. Кроме того, независимо от времени, прошедшего после смерти мужа, жена может претендовать на выплаты, если она утратила средства к существованию, — объясняет Оксана Васильева.

Можно ли работать и получать пенсию по потере кормильца?

— В назначении пенсии могут отказать трудоспособным членам семьи умершего кормильца. Однако в определенных случаях гражданин вправе получать заработную плату и пенсию по потере кормильца, но без региональной надбавки (основание — закон № 16-ФЗ от 15.12.2001 г), — говорит Людмила Новицкая. Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить

Будут ли платить пенсию по потере кормильца если выйти замуж?

— Да, законом не установлены ограничения, связанные с вступлением в брак. При этом, нужно учитывать, что страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется даже при вступлении в новый брак, — отмечает юрист Данил Стренин.

Как оформить пенсию по потере кормильца на ребенка, если умерший не работал?

В данном случае оформляется социальная пенсия по потере кормильца и региональная надбавка до прожиточного минимума.

Можно ли получить пенсию по потере кормильца за прошлые годы?

— В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня его смерти, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев после его смерти, а при превышении этого срока — на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией. Таким образом, можно получить пенсию только за прошедший год, — объясняет Данил Стренин. Льготы пенсионерам в России 2023: какие положены и как оформить

Почему пенсия по потере кормильца ниже прожиточного минимума?

Ниже прожиточного минимума только социальная пенсия по потере кормильца.

"Однако полагается еще и региональная надбавка. Таким образом, итоговая сумма равняется прожиточному минимуму региона", — уточняет Оксана Васильева.

Платят ли пенсию по потере кормильца, если учишься платно?

По словам Людмилы Новицкой, пенсия выплачивается при платном обучении. Однако стоит иметь в виду, что студент должен учиться очно и быть не старше 23 лет.