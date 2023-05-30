События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 мая
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель)
|1,32
|1,32
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|-0,1%
|2%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|4,1%
|4,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|3,8%
|4,1%
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|3,8%
|14:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2023)
|-10,6 млрд канад. долл
|-10,9 млрд канад. долл
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май)
|0,4%
|-1,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (май)
|101,3
|99
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Polymetal — ОСА (вопрос о редомициляции (перерегистрации) компании в Казахстан в Международный финансовый центр "Астана"/в н/вр — регистрация на острове Джерси/)
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023
|RUB
|Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023
|RUB
|РусГидро — СД (утверждение повестки дня ГОСА, признание независимыми кандидатов в члены СД)
|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 19.05.2023)
|0,23658380041773 — див-д 2021
|0,28365531801897 — див-д 2022
https://1prime.ru/News/20230530/840712902.html