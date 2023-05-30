ТБИЛИСИ, 30 мая — ПРАЙМ. Требования к Грузии ввести экономические санкции против России являются неприемлемыми на фоне того, что Евросоюз и США сами не прекращали торговые отношения с ней, заявил во вторник в Братиславе на конференции по безопасности Globsec грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. СМИ: санкции против России лишают ее граждан важнейшего права

"Экономика Грузии очень мала, а товарооборот Грузии с Россией составляет менее 1 миллиарда долларов. В прошлом году Евросоюз выплачивал России по 1 миллиарду евро в день. То есть Россия в прошлом году получила от Евросоюза 300 миллиардов евро, а товарооборот только с Грузией составляет 1 миллиард в год. То есть, в случае введения экономических санкций наше влияние было бы 0,3%, а влияние на нашу экономику было бы значительным", — сказал он и добавил, что Госдеп США, ведомства Евросоюза признали, что Грузия полностью соблюдает международные финансовые санкции, но, что касается торгово-экономических отношений, то это другой вопрос.

"Евросоюз торгует с Россией, он не прекратил торговые отношения, США тоже. Почему Грузия должна быть исключением? Это одна из причин. Вторая причина заключается в том, что мы были очень расстроены тем, что никто на Западе не воспринял всерьез войну 2008 года",- добавил премьер, поясняя причины отказа вводить экономические санкции в отношении России.

Ранее Гарибашвили заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.