МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Заморозить финансовые активы какой-либо страны мало — их еще необходимо содержать. Великобритания делает это за счет своих граждан. При этом конфискация невозможна, поэтому ничем, кроме как прямыми убытками, это не назовешь, пишет Bloomberg. СМИ: Польша придумала, как "укусить" Россию, но ей готовят ответ

Находящаяся под санкциями российская собственность не меняла и не может поменять владельца. Заморозка запрещает использование, перемещение или продажу актива, тогда как конфискация предполагает передачу право собственности властям, которые могут воспользоваться им по своему усмотрению.

США и их союзники заморозили российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, а вместе с ними — частные активы российских собственников на сумму порядка 58 миллиардов долларов. Это яхты, виллы, особняки, принадлежащие некоторым российским бизнесменам.

Однако из этого было конфисковано и изъято имущества всего на 635 миллионов долларов, пишет издание со ссылкой на Forbes. Дело в том, что для конфискации необходимо решение суда, которое докажет существование нелегальных схем. А это очень непросто — уважение к праву частной собственности положено в основу европейского законодательства.

В большинстве случаев власти стран ограничиваются заморозкой, которая обходится в немалую сумму. В частности, содержание яхты, пришвартованной в Лондоне, оплачивают британские налогоплательщики. Продать активы можно лишь если для этого найдутся легальные основания. А это с юридической точки зрения сложно, заключает издание.

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