Bloomberg: за "хранение" замороженных в Лондоне российских активов платят сами британцы
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Заморозить финансовые активы какой-либо страны мало — их еще необходимо содержать. Великобритания делает это за счет своих граждан. При этом конфискация невозможна, поэтому ничем, кроме как прямыми убытками, это не назовешь, пишет Bloomberg.
Находящаяся под санкциями российская собственность не меняла и не может поменять владельца. Заморозка запрещает использование, перемещение или продажу актива, тогда как конфискация предполагает передачу право собственности властям, которые могут воспользоваться им по своему усмотрению.
США и их союзники заморозили российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, а вместе с ними — частные активы российских собственников на сумму порядка 58 миллиардов долларов. Это яхты, виллы, особняки, принадлежащие некоторым российским бизнесменам.
Однако из этого было конфисковано и изъято имущества всего на 635 миллионов долларов, пишет издание со ссылкой на Forbes. Дело в том, что для конфискации необходимо решение суда, которое докажет существование нелегальных схем. А это очень непросто — уважение к праву частной собственности положено в основу европейского законодательства.
В большинстве случаев власти стран ограничиваются заморозкой, которая обходится в немалую сумму. В частности, содержание яхты, пришвартованной в Лондоне, оплачивают британские налогоплательщики. Продать активы можно лишь если для этого найдутся легальные основания. А это с юридической точки зрения сложно, заключает издание.
https://1prime.ru/News/20230530/840716232.html