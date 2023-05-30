Администрация Эрдогана: Анкара не намерена продавать компании Botas и Turkish Airlines
СТАМБУЛ, 30 мая — ПРАЙМ. Сообщения о намерениях турецких властей продать другой стране или компании газовую Botas, а также авиакомпанию Turkish Airlines и Турецкие железные дороги (TCDD) не соответствуют действительности, сообщила во вторник администрация президента.
Лидер националистической партии Zafer Умит Оздаг обвинил Эрдогана во вторник на пресс-конференции в том, что тот якобы не сможет справиться с экономическим кризисом в стране и "уже готовится продать последнее имущество турецкой нации – Botas, Turkish Airlines и Турецкие железные дороги". Оздаг оказал поддержку во втором туре президентских выборов сопернику Эрдогана Кемалю Кылычдароглу.
"О продаже упомянутых компаний какой-либо другой стране или компании речи не идет. Утверждения, что Botas, Turkish Airlines и TCDD будут проданы, не соответствуют действительности", — сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента, опровергая новость агентства ANKA с цитатой Оздага. Центр посоветовал не обращать внимания на "спекулятивные и безосновательные" утверждения, касающиеся турецких компаний с высокой репутацией на международном энергетическом рынке.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
Турецкая Botas вслед за "Газпромом" уже опровергала 25 мая информацию ряда СМИ Турции о ее возможной передаче в управление российской компании и называла сообщения спекуляциями. Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера Botas Али Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу.
Турецкая Botas — государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом. В начале апреля турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый парламентом Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.
https://1prime.ru/News/20230530/840717907.html