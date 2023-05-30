СТАМБУЛ, 30 мая — ПРАЙМ. Сообщения о намерениях турецких властей продать другой стране или компании газовую Botas, а также авиакомпанию Turkish Airlines и Турецкие железные дороги (TCDD) не соответствуют действительности, сообщила во вторник администрация президента. Индия вернулась на пятое место по величине фондового рынка, пишут СМИ

Лидер националистической партии Zafer Умит Оздаг обвинил Эрдогана во вторник на пресс-конференции в том, что тот якобы не сможет справиться с экономическим кризисом в стране и "уже готовится продать последнее имущество турецкой нации – Botas, Turkish Airlines и Турецкие железные дороги". Оздаг оказал поддержку во втором туре президентских выборов сопернику Эрдогана Кемалю Кылычдароглу.

"О продаже упомянутых компаний какой-либо другой стране или компании речи не идет. Утверждения, что Botas, Turkish Airlines и TCDD будут проданы, не соответствуют действительности", — сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента, опровергая новость агентства ANKA с цитатой Оздага. Центр посоветовал не обращать внимания на "спекулятивные и безосновательные" утверждения, касающиеся турецких компаний с высокой репутацией на международном энергетическом рынке.

Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.

Турецкая Botas вслед за "Газпромом" уже опровергала 25 мая информацию ряда СМИ Турции о ее возможной передаче в управление российской компании и называла сообщения спекуляциями. Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера Botas Али Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу.

Турецкая Botas — государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом. В начале апреля турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый парламентом Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.