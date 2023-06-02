МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российские ученые создали фильтрующие мембраны, способные очищать природный газ от углекислого газа для увеличения эффективности его горения и снижения износа оборудования, которое на нем работает, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ имени Менделеева. "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР

"Химики-технологи из РХТУ им. Д. И. Менделеева и Нижегородского государственного университета создали и отработали технологию улавливания углекислого газа (CO2) из газового потока с помощью новых мембран с улучшенной проницаемостью. Разработка обладает большим экономическим и экологическим потенциалом: она может применяться в процессах очистки природного газа от примесей", — сказано в сообщении.

И.о. ректора университета Илья Воротынцев, слова которого приводит пресс-служба, уточнил, что для создания таких мембран использовались полимерные ионные жидкости. С их помощью можно удалять газы из различных сред более тщательно, чем имеющимися сейчас методами.

"Сегодня выделением углекислого газа методом мембранного газоразделения занимаются многие научные группы как в России, так и за рубежом, так как проблема очистки газовых смесей от углекислого газа стоит достаточно остро", — сказал он.

По его словам, полимерные ионные жидкости представляют собой твердые при обычных условиях вещества, схожие, например, с полиэтиленом или поливинилхлоридом.

Заведующая лабораторией ионных материалов Новомосковского института РХТУ Ольга Казарина пояснила, что каждое звено полимерных ионных жидкостей — само по себе ионное соединение, и при температуре до 100 градусов по Цельсию является жидкостью. Число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось в мае

Она уточнила, что ионные жидкости обладают уникальной способностью избирательно и в больших количествах растворять CO2. Сложность заключается в том, что из жидкости невозможно получить мембрану — пленку или полое волокно.

"Мембранщики, в том числе ученые из Нижнего Новгорода, пытались этой жидкостью наполнять поры в мембранах пористого типа, но оказалось, что в процессе она просто вытекает. Полимерные ионные жидкости уникальны тем, что, с одной стороны, сохраняют способность к селективному взаимодействию с CO2, а с другой — позволяют получить стабильные материалы любой формы", — рассказала Казарина о преимуществах новой технологии.

В пресс-службе отметили, что сейчас разработчики ведут практическую работу по созданию материалов на основе новых мембран для применения в реальных производственных процессах. Действие создаваемых мембран учёные сравнивают с процессами, происходящими в живой природе, например, с фильтрацией крови в почках или газообменом в лёгких.