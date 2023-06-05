МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Налог на вклады физических лиц россияне должны платить с процентных доходов от банковских вкладов за вычетом необлагаемого минимума, который составляет 1 миллион рублей. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу с 1 января 2023 года. О том, в чем суть нового налога, как рассчитать его сумму, в каких случаях можно не уплачивать НДФЛ — в материале агентства "Прайм" Банкиры подсчитали, сколько вкладчиков заплатят налог на доход от вложений

Налог на вклады физических лиц

В январе 2021 года вступил в силу закон о налоге на доходы по банковским вкладам. Согласно ему проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории России, должны облагаться НДФЛ по ставке 13%.

"Однако уже в марте 2022 года был введен временный мораторий на применение данной нормы, из-за которого ни в 2021-м, ни в 2022 годах данная норма закона не применялась. С 1 января 2023 года она действует", — отметил Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург.

Таким образом, с прибыли, полученной по вкладам в этом году, придется заплатить налог. Им должна облагаться сумма процентов за вычетом необлагаемого минимума, который считается по следующей формуле:

максимальная ключевая ставка Банка России за год × 1 млн рублей.

Если человек копит свои сбережения в валюте, то налог рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты процентов. При этом согласно разъяснению Министерства Финансов, налог с валютной разницы платить не придется, если курс валюты за время действия депозита вырос.

Ранее сообщалось, что, по оценке специалистов "Почта банка", введение налога должно затронуть не более 10% вкладчиков и не окажет существенного влияния на объемы привлеченных средств. Так, доля вкладчиков этой финансовой организации, доходы по вкладам которых попадают под налогообложение, не превышала 5%.

Налог на процентный доход по вкладам и счетам обязаны платить все граждане, которые получают его на территории России. Это касается налоговых резидентов и налоговых нерезидентов — людей, которые, независимо от гражданства, проводят на территории страны менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.

С какой суммы вклада взимается налог

Как отметил Дмитрий Десятниченко, плательщиками данного налога являются все получатели процентного дохода от вкладов, если они превысили льготную необлагаемую сумму дохода.

"Эта сумма определяется как произведение налоговой базы в 1 млн рублей на максимальную в отчетном налоговом периоде величину действующей ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас эта ставка составляет 7,5% годовых", — объяснил специалист.

Таким образом, сейчас сумма лимита составляет 75 тыс. рублей. Важно учитывать, что согласно действующим правилам налогообложения ключевая ставка зависит от ЦБ России, поэтому может понижаться или повышаться в течение года. Вслед за этим может меняться и необлагаемый доход.

Какие вклады облагаются налогом Назван налог, который части россиян придется платить по итогам 2023 года

Согласно статье 214.2 НК РФ, налогом облагаются не только вклады, но и другие банковские продукты, по которым человек получает доход в виде процентов.

Они могут быть следующих видов:

срочные вклады;

расчетные вклады;

накопительные счета;

карточные счета;

облигации;

ценные бумаги;

депозиты.

При этом налог не нужно будет платить по тем вкладам, процентная ставка по которым не превышает 1% годовых в течение всего налогового периода, подчеркнул эксперт.

В 2023 году ставка налога на вклады составляет 13%. Она одинакова как для резидентов РФ, так и нерезидентов. При этом если суммарный доход составит более 5 миллионов рублей, то налоговая ставка вырастет до 15%.

Порядок расчета

Чтобы самостоятельно подсчитать, сколько налогов придется заплатить государству, необходимо посмотреть выписки по счетам за период с 1 января по 31 декабря 2023 год. Делать это необязательно, потому что сумма к оплате в конце года появится в личном кабинете налогоплательщика, если доходы превысили необлагаемую налогом сумму.

"В сегодняшних условиях налог будет взиматься с общей суммы процентных доходов, превышающих в 2023 году 75 000 рублей. Например, вы получили в качестве процентного дохода за год 100 000 рублей, тогда по итогам года ФНС обяжет вас уплатить налог с суммы дохода в 100 000-75 000 = 25 000 рублей. Если ваш совокупный доход с учетом процентного дохода за год не превысит 5 млн рублей, то налоговый платеж будет рассчитан по ставке 13% и составит в рассматриваемом примере 25 000*0,13 = 3250 рублей. Если это будет доход свыше 5 млн рублей, то ставка на 2% выше — 15 %, платеж будет на 500 рублей больше — 3750 рублей", — привел пример расчетов Дмитрий Десятниченко.

Уплата налога по вкладам

При оплате налога по вкладам и счетам самостоятельно декларировать и рассчитывать доходы не требуется — это сделают в ФНС.

Куда обращаться

Налог на вклады физических лиц нужно уплачивать самостоятельно. Для этого следует обратиться в ФНС по месту жительства.

Также оплатить налог можно:

в личном кабинете налогоплательщика;

через сервис «Заплати налоги»;

в личном кабинете на сайте банка или в офисе любого банка;

через платежные терминалы.

"При этом не важно ни количество банков, ни количество счетов, по которым был начислен и выплачен процентный доход. Все сведения автоматически поступают в ФНС. Все расчеты будут произведены налоговой службой", — добавил эксперт.

Сроки

Дмитрий Десятниченко отметил, что налог на процентный доход, полученный в 2023 году, нужно будет заплатить в 2024 году, не позднее 1 декабря, на основании налогового уведомления от ФНС.

Налог на вклады пенсионеров

Сейчас у пенсионеров нет особых льгот по налогу на процентный доход от вкладов, поэтому они обязаны уплачивать его на общих основаниях.

Законодательство не предусматривает особых льгот в этом вопросе, но некоторые типы вкладов выводятся из налогообложения, поэтому платить налог по ним не нужно. Среди них:

Рублевые депозиты с процентной ставкой, не превышающей 1% в течение всего срока действия. Доходы по счетам эскроу — специальным счетам, которые используются для обеспечения безопасности сделки по покупке недвижимости.

Если гражданин получил банковский вклад по причине наследования, то налог с процентов ему также платить не нужно.

С 1 января 2023 года все налоговые платежи физических и юридических лиц перешли на новый механизм оплаты, за счет Единого налогового счета (ЕНС). В связи с этим изменились правила начисления штрафов и пени за неуплату налогов. Теперь при неуплате общей суммы всех налогов, сборов, взносов, авансов и т.д. человеку придется заплатить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы.

Изменения в законодательстве

До недавнего времени налог на проценты по вкладам и счетам нужно было платить только в том случае, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ на 5 процентных пунктов. Для резидентов сумма налога составляла 35%, а нерезидентам приходилось платить 30%.

1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно ему с процента по банковским вкладам продуктам взимается налог в размере 13%. Причем это касается только дохода, а не самой суммы вклада.

В марте 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, который освободил россиян от уплаты налога за 2021 и 2022 годы. При этом за прибыль, полученную в 2023 году, уже придется заплатить налог.

По словам Дмитрия Десятниченко, для подавляющего числа сберегателей льготная сумма необлагаемого процентного дохода будет достаточной и налог платить не придется.

"Если сумма сбережений существенно превышает льготную базу в 1 млн рублей, есть желание получать процентный доход, минимизировать налоговые платежи, а планируемый горизонт накоплений превышает 3 года, есть смысл диверсифицировать формы сбережений. В частности стоит обратить внимание на использование индивидуального инвестиционного счета, по которому предусмотрена возможность освобождения от уплаты НДФЛ на весь доход от продажи ценных бумаг (ИИС тип Б).", — порекомендовал эксперт.