МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В Финляндии возобновилась дискуссия о будущем российского консульства в Мариехамне на Аландских островах, сообщает финская Yle. На прошлой неделе бывший посол в Москве Ханну Химанен заявил, что его следует закрыть. Депутаты парламента разошлись во мнениях. Все ждут решения руководства страны. HS: финны жалуются, что их не пускают в Россию за дешевым бензином

Аланды — архипелаг в Балтийском море, с 1856 года является демилитаризированной зоной (согласно Парижскому мирному договору, подписанному по окончании Крымской войны).

По словам Юсси Халла-ахо, депутата парламента от партии "Истинные финны", российское консульство в Мариехамне и его право контролировать соблюдение Финляндией условий соглашения о демилитаризации — пережиток прошлого. "Основания для этого уже давно исчезли. Да и вообще законных оснований никогда не было".

Напомним, в 2023 году Финляндия вступила в НАТО.

Российское консульство на Аландских островах было открыто в 1940 году. Соглашение появилось по инициативе Советского Союза, и Финляндия была вынуждена подписать его после поражения в Зимней войне.

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