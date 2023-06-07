МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Конфликт на Украине помог некоторым странам выглядеть лучше, чем они есть, особенно Польше, пишет NYT. Запад решил, что ее помощь Киеву — признак демократии, но на деле в Варшаве усиливают контроль над СМИ, ограничивают независимость судов и принимают законы о запрете абортов. СМИ: Польша заплатит рекордный штраф за нарушение законов ЕС

Конфликт на Украине сместил глобальный геополитический акцент на Восточную и Центральную Европу, в том числе на Польшу. Ранее неохотно принимавшая беженцев страна открыла двери для миллионов украинских женщин и детей, пишет издание. Польша начала играть важную роль в обороне Украины — оказывает крупную помощь Киеву, включая военную технику на сумму более двух миллиардов евро.

Но поддержка Польшей Украины не является признаком того, что сейчас, после почти десятилетия отступления от демократии, Варшава осознала ее важность, что в стране произошли фундаментальные изменения. На самом деле, польский антилиберализм никуда не делся. Правительство, возглавляемое крайне правой партией "Право и справедливость" с 2015 года, захватило ключевые государственные институты, такие как средства массовой информации, ограничило независимость судебной власти и ввело строгие законы об абортах.

Соединенным Штатам следует принять это к сведению. Похвалив Польшу как одного из великих союзников Соединенных Штатов, президент Джо Байден подчеркнул важность защиты свободы и демократии. «Но свобода и демократия в этой части мира не обязательно идут рука об руку», — пишут авторы статьи.

Правительство Польши может правдоподобно представить себя гарантом безопасности как внутри страны, так и за рубежом, заручившись поддержкой Запада. Наряду с такими странами, как Индия, Турция и Руанда, Польша может стать частью мозаики не столь либеральных друзей Запада, помогая консолидировать оппозицию России и Китаю. Этот процесс удобен для Запада, но не соответствует его ценностям.

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