МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Американская экономика остается сильной, благодаря росту потребительских расходов, однако в некоторых ее сегментах наблюдается замедление, сказала в среду министр финансов США Джанет Йеллен. США вдвое сократили импорт из России в апреле

Она добавила, что ожидает в ближайшие два года продолжения прогресса в ослаблении инфляции.

В интервью CNBC министр также отметила, что у банков могут быть проблемы с коммерческой недвижимостью и им предстоит некоторая консолидация, однако в банковской системе достаточно ликвидности и банки в целом должны быть способны выдержать любое напряжение.