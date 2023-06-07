Йеллен раскрыла, в каких секторах экономики США намечается спад
Глава минфина США Йеллен: экономика сильна, но в части отраслей наблюдается замедление
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Американская экономика остается сильной, благодаря росту потребительских расходов, однако в некоторых ее сегментах наблюдается замедление, сказала в среду министр финансов США Джанет Йеллен.
Она добавила, что ожидает в ближайшие два года продолжения прогресса в ослаблении инфляции.
В интервью CNBC министр также отметила, что у банков могут быть проблемы с коммерческой недвижимостью и им предстоит некоторая консолидация, однако в банковской системе достаточно ликвидности и банки в целом должны быть способны выдержать любое напряжение.
https://1prime.ru/News/20230607/840776135.html
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